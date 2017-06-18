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۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱:۱۲

با اعلام افتخاری؛

قرارداد شجاعیان با استقلال امضا شد

قرارداد شجاعیان با استقلال امضا شد

بعد از توافق مسئولان دو تیم استقلال و گسترش فولا ، داریوش شجاعیان با حضور در دفتر پندار توفیقی با قراردادی سه ساله به استقلال پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، سید رضا افتخاری مدیرعامل باشگاه استقلال با اعلام این خبر گفت: پیرو مذاکرات قبلی باشگاه استقلال با داریوش شجاعیان و پس از کسب موافقت باشگاه گسترش فولاد تبریز، این بازیکن به صورت قطعی به استقلال تهران پیوست و قرارداد 3 ساله خود را امضا کرد.

وی افزود: شجاعیان یکی از بازیکنان خوب لیگ در فصل گذشته بود که عملکرد مطلوبی در تیم سابق خود داشت. حضور او در استقلال را خوش آمد می گویم و امیدوارم در استقلال روزهای خوب و موفقیت آمیزی را پیش رو داشته باشد.

مدیرعامل باشگاه استقلال در پایان اظهار داشت: جا دارد از جناب آقای زنوزی مالک باشگاه گسترش فولاد و آقای نصیرزاده مدیرعامل این باشگاه بابت همکاری که جهت این انتقال داشتند، تشکر کنم. همانطور که به هواداران وعده داده بودیم مشغول جذب بازیکنان خوب و اثر گذار برای تیم هستیم. مذاکرات ما بازیکنان مد نظر کادرفنی ادامه دارد و به زودی خبرهای خوش دیگری تقدیم هواداران خواهیم کرد.

کد مطلب 4008467

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