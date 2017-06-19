به گزارش خبرنگار مهر، سرور جپاروف هافبک ملی ازبکستانی که در نیم فصل دوم لیگ شانزدهم با عقد قراردادی یک و نیم ساله به عضویت استقلال در آمد اما به دلیل محرومیت این باشگاه از ثبت قرارداد به عنوان بازیکن قرضی به تیم سپاهان رفت، بر اساس ادعای مدیر برنامه‌هایش قصد بازگشت به استقلال ندارد و در اظهار نظری عنوان داشته که این بازیکن حتی حاضر است به قیمت تمام شدن دوران فوتبال حرفه‌ای خود و خداحافظی با میادین، به استقلال باز نگردد.

باشگاه استقلال در واکنش به این ادعای عجیب قصد کوتاه آمدن ندارد. استقلالی‌ها معتقدند که این بازیکن طرف قرارداد آنها بوده و برای فصل بعد نمی‌تواند بدون مجوزات لازم در تیمی به جز استقلال بازی کند.

آنها استعلام‌های لازم را نیز از طریق فدراسیون، از فیفا اخذ کرده اند و حالا با طیب خاطر روی مواضع خود نسبت به این بازیکن پافشاری می‌کنند. تا جایی که در واکنش به ادعای خداحافظی جپاروف از فوتبال به جای بازگشت به استقلال، مدعی هستند که این بازیکن اگر قصد بازگشت به استقلال و یا تعامل به این تیم ندارد، می‌تواند از همین الان به فکر خداحافظی از فوتبال باشد.