حمله موشکی به دیرالزور حامل چه پیام هایی است؟

خبرگزاری مهر، گروه سیاست: محمدرضا ثمری: عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، در یادداشتی که در اختیار مهر قرار داد، به ابعاد مختلف حمله موشکی سپاه به مقر داعش در دیرالزور پرداخت.

شلیک موشک های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از درون مرزهای ایران به دیرالزور سوریه، معادلات پیچیده و سیال منطقه غرب آسیا را وارد مرحله جدیدی کرد، از این امر که بگذریم این اقدام در شرایط کنونی منطقه و جهان (عربده کشی آمریکایی ها در منطقه با رقص شمشیر مارک عربستان و سخنان وزیر تازه کار خارجه آمریکا در مورد تغییر رژیم سیاسی در ایران) حاوی چند پیام مشخص است:

۱- پس از روسیه، ایران دومین کشوری است که برای نابودی تروریست ها از کیلومتر ها دورتر اقدام به شلیک موشک می کند.

۲- شلیک و اصابت دقیق موشک ها در شرایط تحریم تسلیحاتی، پیام روشنی برای رقیب های منطقه ای و جهانی دارد. این فناوری پیچیده قدرت بازیگری ایران را در منطقه افزایش داده، این پیام را می دهد که تعیین سرنوشت نبردها در مناطق مختلف غرب آسیا در اختیار ایران است.

۳- این فناوری پیچیده در اختیار کشوری است که بر عکس ساختار قبیله ای و منحط برادر بزرگتر عربها(سعودی) از عنصر اقتدار زای مردم سالاری برخوردار است.

۴- هدف قرار دادن مناطق تحت سیطره داعش در دیر الزور، اقدامی به هنگام بود که در چارچوب «دفاع مشروع» درک و تبیین می شود. تعرض داعش (با حمایت سرویس های اطلاعاتی و مالی سعودی) به امنیت ملی ایران، این پاسخ درخور را می طلبید.

۵- اولین تجربه موشکی ایران و همزمانی آن با تحولات اخیر منطقه و عرض اندام های عربستان در یمن و قطر، پیام معنا داری را به ریاض ارسال نمود.

۶- این عملیات داعش را هدف قرار داد اما مخاطبان خاص دیگری هم داشت. از ترامپ، وزیر خارجه او، مسئول میز ایران در سازمان سیا و نمایندگان سنای آمریکا(که هنوز در وضع تحریم های جدید موشکی و...عرق شان خشک نشده) تا پادشاه مریض احوال سعودی و بن سلمان وزیر دفاع او (که این روز ها به هارت و پورت های چاقو کش مبتدی آمریکایی زیادی دل خوش کرده است) تا نیروهای مقاومت در سوریه و لبنان و یمن و البته پیامی سربسته برای حاکمیت قطر.

۷- پیام هشدار آمیز جدی به رژیم صهیونیستی (حفظ امنیت اسرائیل خط قرمز همیشگی آمریکایی ها و غربی ها بوده است و موشک های برد بلند و میان برد جمهوری اسلامی اکنون و به روشنی این خط قرمز را نادیده گرفته است).

۸- عملیات سپاه در عین حال واکنشی مقتدرانه به ترقه بازی داعش در ایران و تعرض به جان شهروندان ایرانی بیگناه است. این موضوع برای تمامی ایرانیان از هر جناح، گروه و صنفی غرور آفرین است. مردم هر چه بیشتر به نیرویی (سپاه پاسداران) که چتر حمایتی خود را با اقتدار بر سر آنان گرفته است، احساس تعلق و دلبستگی عمیق خواهند داشت.