حمله موشکی سپاه مرحله جدیدی در مبارزه با تروریسم بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علاءالدین بروجردی با اشاره به حمله موشکی ایران به مقر تروریست های تکفیری در دیرالزور سوریه اظهارداشت: این حرکت نمادی از اقتدار جمهوری اسلامی و مرحله جدیدی در مبارزه با تروریسم در منطقه بود.

وی ادامه داد: این حرکت علاوه بر اینکه ضربه مهلکی به مرکز داعش در داخل سوریه وارد کرد، هشداری برای همه حامیان تروریسم در کشورهای منطقه و فرامنطقه تلقی می شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه جمهوری اسلامی در مبارزه با تروریسم جدی است، تصریح کرد: همه باید متوجه باشند آنچه در جلسات سرویس های اطلاعاتی کشورها می گذرد و چند تروریست را مأمور به اعزام به داخل کشور می کنند، با چنین پاسخ هایی نیز روبرو می شوند و ادامه این روند پاسخ های جدی تری را به همراه خواهد داشت.

بروجردی ادامه داد: این حرکت از بعد راهبردی نشان داد که جمهوری اسلامی ایران توان آن را دارد که از هر نقطه ای از داخل خاک کشور مرکز تروریست ها را صدها کیلومتر دورتر با دقت نقطه زن هدف قرار دهد.

وی افزود: این توانمندی باید به عنوان هشداری برای بازدارندگی تروریست ها و حامیان آنها باشد و اطمینان داشته باشد که هر حرکت دیگری با پاسخ های جدی تر و شدیدتر روبرو می شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: سپاس صمیمانه خود را تقدیم دستان توانمند و ارزشمند سپاه پاسداران که این حرکت غرورآفرین را رقم زدند می کنیم و این دستان را باید بوسید.