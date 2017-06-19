پایان دوران«بزن در رویی»پیام مهم حمله موشکی ایران به مواضع داعش

حمیدرضا حاج بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حمله موشکی موفقیت آمیز ایران به مواضع داعش در سوریه گفت: جهان مسیری را طی می کند که آبستن حوادث و اتفاقات مهمی است، در سطح جهان به دلیل حضور ترامپ و مصوبات سنا و در منطقه به خاطر اقدامات عربستان سعودی نابسامانی و تنش هایی وجود دارد.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رژیم صهیونیستی این روزها با همراهی عربستان و آمریکا، مثلث شومی را در منطقه تشکیل داده اند و ترقه بازی هایی را با کمک عناصر خودفروخته داعش در کشور انجام داده اند.

وی حمله موشکی سپاه به مواضع داعش در سوریه را اقدامی برای قدرت نمایی جمهوری اسلامی در جهان خواند و اظهار داشت: این حرکت قدرتمندانه تنها بخشی از اقتدار موشکی ایران را به نمایش گذاشت و پاسخی محکم و قدرتمند به گروهک های تروریستی و کشورهای حامیشان در منطقه و جهان بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: افراد ترسو داخل در سالهای اخیر با رفتارهای از موضع ضعف حتی کشورهایی مثل عربستان را نیز پررو کرده اند که حمله موشکی ایران اقتدار جمهوری اسلامی را به این افراد نیز ثابت کرد.

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس پیام حمله موشکی ایران به کشور آمریکا را پایان دوران بزن در رویی خواند و گفت: آمریکا امروز باید بداند که هر کشوری بخواهد کوچکترین تجاوزی به ایران کند، باید تا مرز نابودی آن رژیم و کشور پیش بینی شود زیرا دوران بزن دررویی به پایان رسیده است.

وی با تقدیر از اقدام مقتدرانه و به موقع سپاه پاسداران اظهار داشت: ملت ایران و احزاب و گروه های سیاسی از این اقدام قدرتمندانه حمایت می کنند زیرا سپاه پاسداران اقتدار ملی جمهوری اسلامی را ثابت کرد تا امنیت ملی کشورمان تثبیت شود، زیرا با تثبیت امنیت ملی حرکت در مسیر اقتصاد پویا و فرهنگ پویا امکانپذیر است و بدون اقتدار ملی نمی توان مشکلات اقتصادی را حل کرد.

حاج بابایی پیام روشن این حمله موشکی برای رژیم صهیونیستی را ناامنی این رژیم غاصب خواند و تصریح کرد: هیچ نقطه ای از مناطق غصب شده فلسطین برای صهیونیست ها امن نیست زیرا به راحتی در دسترس موشک های ایرانی قرار دارند و رژیم صهیونیستی در صورت هر حرکت نا بخردانه ای باید خود را برای طعم تلخ موشک های ایرانی آماده کند.