دستگیری متخلفان شکار در برزک/رهاسازی مار پلنگی

مرتضی جمشیدیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت‌های یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان در طول هفته گذشته اظهار داشت: ماموران یگان حفاظت پس از رویت دو متخلف شکار در منطقه حفاظت شده قمصر - برزک کاشان در قالب دو اکیپ آنها را تعقیب کردند.

وی افزود: این متخلفان پس از مخفی کردن اسلحه و مهمات خود متواری شدند اما ماموران سلاح قاچاق جاسازی شده آنها در ارتفاعات این منطقه را به همراه دیگر مهمات متخلفان کشف کردند.

آغاز به شکار جانوران وحشی قوانین قابل تعقیب و مجازات است

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه حتی آغاز به شکار جانوران وحشی مطابق قوانین قابل تعقیب و مجازات است، تاکید کرد: شکارچیان متواری موردنظر شناسایی شده و اقدامات لازم در راستای دستگیری آنها در حال انجام است.

وی به دستگیری سه نفر متخلف شکار و صید غیرمجاز در شهرستان سمیرم اشاره کرد و ابراز داشت: با پایش دقیق ماموران یگان حفاظت محیط زیست سمیرم، در محدوده شکار ممنوع ونک، ارتفاعات صولک وردشت و گردنه پس دوز، سه نفر متخلف شکار و صید غیر مجاز دستگیر و دو قبضه اسلحه شکاری دولول مجاز، یک قبضه اسلحه شکاری دولول قاچاق، لاشه پنج قطعه کبک و تعداد ۶۰ تیر فشنگ ساچمه و شش تیر فشنگ غیرمجاز چهارپاره کشف و ضبط شد.

جمشیدیان افزود: منطقه شکارممنوع ونک زیستگاه وحوش کل و بز، خرس قهوه ای، گراز (خوک وحشی)، گرگ و روباه و انواع پرندگان شکاری و کبک است و حفاظت از آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رهاسازی مارپلنگی در زیستگاهی مشابه محل زندگی این گونه

وی به دستگیری متخلفان صید غیر مجاز ماهی در شهرستان فریدونشهر با استفاده از وسایل ممنوعه مانند موتور برق اشاره و بیان داشت: همچنین در طول هفته گذشته پس از اعلام آتش نشانی فلاورجان مبنی بر زنده گیری یک حلقه مار در منزل مسکونی، یگان حفاظت آن را تحویل گرفته و با توجه به سلامت جسمی در زیستگاهی مشابه محل زندگی خود رهاسازی شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه نقش این مار در کنترل جمعیت جوندگان و حشرات آفت‌گونه بسیار مهم است، اضافه کرد: مار پلنگی، بی آزار و غیرسمی بوده و زیستگاه آن مناطق کوهستانی، ‌دامنه‌ها، ‌دشت‌ها، ‌مناطق صحرایی و حتی باغات و مزارع است.