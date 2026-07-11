عباس زارع در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم گشت‌های مشترک با همکاری نیروی انتظامی، اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت با حضور در مناطق آزاد و تحت مدیریت استان، برخورد با متخلفان شکار و صید را با جدیت دنبال می‌کنند.

وی افزود: در یکی از مهم‌ترین عملیات‌ها در شهرستان بهشهر، محیط‌بانان منطقه «بیشه‌بنه» با همکاری پاسگاه «شهدای پیته‌نو» پس از بازرسی از یک چادر شکار، مقادیری گوشت تازه گراز، یک قبضه سلاح شکاری تک‌لول مجاز، یک قبضه سلاح غیرمجاز و همچنین باروت، چهارپاره، گلوله و تجهیزات ساخت فشنگ را کشف و ضبط کردند.

زارع ادامه داد: با دستور مقام قضایی، بازرسی از منزل یکی از متخلفان نیز انجام شد که در جریان آن، مقدار دیگری گوشت گراز از داخل یخچال کشف و توقیف شد.

رئیس اداره یگان حفاظت محیط‌زیست مازندران گفت: در مأموریتی دیگر در بهشهر، نیروهای یگان حفاظت مناطق هزارجریب و میانکاله با حضور رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان و همکاری کلانتری ۱۱، یک قبضه سلاح شکاری دولول به همراه تعدادی ساچمه و گلوله را کشف و ضبط کردند.

وی با اشاره به دیگر عملیات‌های انجام‌شده در سطح استان بیان کرد: در شهرستان آمل و در مناطق کوهستانی آب‌اسک و گزنک بخش لاریجان، مأموران یگان حفاظت دو صیاد متخلف را دستگیر و یک رشته تور ماهی‌گیری سالیک و دو رشته دام صید را جمع‌آوری کردند.

زارع افزود: در قائمشهر نیز مأموران یگان حفاظت با همکاری پلیس امنیت، حین گشت‌زنی در مناطق جنگلی، یک متخلف را دستگیر کرده و از وی یک قبضه سلاح ساچمه‌زنی دولول مجاز، لاشه یک رأس گراز و ۳۰ قطعه پرنده کشف و ضبط کردند.

وی همچنین از کشف بخشی از لاشه یک رأس بز کوهی در ارتفاعات محدوده امن گلستانک شهرستان نوشهر خبر داد و گفت: این کشف در جریان عملیات گشت و کنترل و پایش منطقه توسط مأموران یگان حفاظت انجام شد.

رئیس اداره یگان حفاظت محیط‌زیست مازندران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه حفاظت از پرندگان و آبزیان اظهار کرد: در محدوده پارک ملی کیاسر، دو صیاد متخلف شناسایی شدند که از آنان ۶ قطعه سهره طلایی، یک رشته دام هوایی و یک قفس کشف شد و پرندگان پس از تنظیم صورتجلسه در زیستگاه طبیعی رهاسازی شدند.

وی خاطرنشان کرد: در شهرستان چالوس نیز طی دو عملیات جداگانه، ۱۰ قطعه ماهی قزل‌آلای خال‌قرمز در رودخانه حفاظت‌شده سردآبرود کشف و ضبط شد و در سرشاخه فرعی رودخانه حفاظت‌شده چالوس نیز یک چوب ماهی‌گیری از صیاد غیرمجاز توقیف شد.

زارع با تأکید بر استمرار اقدامات حفاظتی در مناطق حساس استان تصریح کرد: یگان حفاظت محیط‌زیست با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، تجهیزات نوین و همکاری دستگاه‌های انتظامی و قضایی، برخورد با هرگونه تعرض به حیات‌وحش و زیستگاه‌های طبیعی را با قاطعیت ادامه خواهد داد.