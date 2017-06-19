  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۲۲

مصوبات اخیر شورای صنفی نمایش

«مسلخ» و «اکسیدان» به سینما می‌آیند/ قرارداد یک فیلم بسته شد

«مسلخ» و «اکسیدان» به سینما می‌آیند/ قرارداد یک فیلم بسته شد

سخنگوی شورای صنفی نمایش با اشاره به اینکه ۲ فیلم سینمایی در سینماهای کشور اکران می شود، از بسته شدن قرارداد یک فیلم خبر داد.

غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه امروز دوشنبه ۲۹ خردادماه شورای صنفی نمایش گفت: در جلسه امروز این شورا، قرارداد فیلم سینمایی «پا تو کفش من نکن» ساخته حسین فرحبخش در گروه سینمایی ماندانا بسته شد. این فیلم سینمایی بعد از «مسلخ» اکران می شود.

وی ادامه داد: فیلم «اکسیدان» به کارگردانی حامد محمدی نیز از فردا سه شنبه ۳۰ خردادماه در گروه سینمایی زندگی به جای فیلم «دو عروس» نمایش داده می شود.

فرجی در پایان از اکران فیلم «مسلخ» به کارگردانی اصغر نصیری از چهارشنبه ۳۱ خردادماه در گروه سینمایی ماندانا اکران می شود.

همچنین به دلیل اینکه کف فروش فیلم «مادر قلب اتمی» در سرگروه پایین بود این فیلم تعویض می‌شود.

کد مطلب 4008967

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها