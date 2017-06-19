غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه امروز دوشنبه ۲۹ خردادماه شورای صنفی نمایش گفت: در جلسه امروز این شورا، قرارداد فیلم سینمایی «پا تو کفش من نکن» ساخته حسین فرحبخش در گروه سینمایی ماندانا بسته شد. این فیلم سینمایی بعد از «مسلخ» اکران می شود.

وی ادامه داد: فیلم «اکسیدان» به کارگردانی حامد محمدی نیز از فردا سه شنبه ۳۰ خردادماه در گروه سینمایی زندگی به جای فیلم «دو عروس» نمایش داده می شود.

فرجی در پایان از اکران فیلم «مسلخ» به کارگردانی اصغر نصیری از چهارشنبه ۳۱ خردادماه در گروه سینمایی ماندانا اکران می شود.

همچنین به دلیل اینکه کف فروش فیلم «مادر قلب اتمی» در سرگروه پایین بود این فیلم تعویض می‌شود.