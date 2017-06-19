۳ روستای مازندران پایلوت طرح بومگردی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دلاور بزرگ نیا ظهر دوشنبه در نخستین جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان ویژه تابستان ۹۶ اظهار کرد: جلسه ستاد جهت ایجاد آمادگی در کمیتههای ۱۲ گانه ستاد خدمات سفر استان برگزارشده تا در دوره دوم سفر در سال جاری مازندران با آمادگی کامل پذیرای مهمانان و مسافران باشد و نوروز امسال شاهد افزایش اقامت و حضور مسافران به مازندران بودهایم.
مدیرکل میراث فرهنگی، و گردشگری و صنایعدستی مازندران بابیان اینکه در جهت توانمندسازی و اشتغال ۷۶ طرح ضربتی اشتغال روستایی با محوریت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایعدستی کشور در قالب تفاهمنامهای با وزارت کشور و بنیاد مسکن دنبال و پیگیری میشود، گفت: بر طبق این طرح از یکتا سه روستا در هر استان بهعنوان پایلوت اشتغال روستایی و بومگردی مطرحشده که در جهت تحقق اهداف طرح ضربتی اشتغال در این روستاها، اقدامات اساسی صورت میگیرد.
بزرگ نیا، در ادامه با اشاره به اینکه در مازندران سه روستای " آسیابسر بهشهر"، "کندلوس نوشهر " و "جنت رودبار رامسر " برای اجرای طرح ضربتی اشتغال پایلوت شدند، افزود: با انتخاب این روستاها موضوع طرح ضربتی تولید و اشتغال در حوزه گردشگری و ساماندهی بافت تاریخی و آثار قابل حمایت در حوزه میراث فرهنگی موردتوجه قرار میگیرد.
وی افزود: ساماندهی اقامتگاهها، توانمندسازی دهیاران نیز موردتوجه است درعینحال در روستای جنت رودبار رامسر طرح مطالعاتی آن انجامشده و اجرای تورهای طبیعتگردی روستایی، مناسبتهای آیینی، احیا و ترویج غذاهای محلی و ثبت بافت تاریخی در روستاهای یادشده در دستور کار است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران، در ادامه بابیان اینکه تا دو ماه آتی گزارشهای خوبی از اجرای این طرح در استان خواهیم داشت، افزود: دهیاران آمادگی داشته باشند زیرا غیر از روستاهای آسیابسر، کندلوس و جنت رودبار که پایلوت طرح ضربتی اشتغال شدند آنان هم میتوانند برای اجرای طرح یادشده اعلام آمادگی کنند زیرا بهمحض اعلام آمادگی از سوی دهیاری یک روستا این هماهنگی بین دفتر امور روستایی و بنیاد مسکن وجود دارد تا هر میزان که بتوانیم در جهت ارتقاء و توسعه اشتغال روستایی با محوریت گردشگری و حفظ بافت تاریخی و توانمندسازی جوامع روستایی ورود پیدا کنیم.
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