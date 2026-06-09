نصیری لاکه: صنایع دستی نماد فرهنگ و هویت مناطق است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نصیری لاکه عصر سهشنبه همزمان با روز جهانی صنایع دستی در مراسم شکرانه حمایت بنیاد برکت از گردشگری و صنایع دستی شهرستان رودبار با تبریک روز جهانی صنایع دستی اظهار کرد: صنایع دستی تنها یک کالا نیست، بلکه نماد فرهنگ، ذوق، هنر، اقلیم و هویت یک منطقه به شمار میرود.
وی با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی رودبار افزود: این شهرستان غنی و کهن دارای ظرفیتهای ارزشمند فرهنگی و هنری است و فعالان حوزه صنایع دستی شایسته قدردانی هستند.
نصیری لاکه با تأکید بر نقش روستاها در توسعه کشور گفت: روستاها صرفاً سکونتگاه نیستند، بلکه میتوانند به عنوان نهادهای مولد اقتصادی نقشآفرینی کنند. اگر به دنبال توسعه پایدار روستاها هستیم، باید به تمامی ابعاد توسعه از جمله اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و فرهنگی توجه داشته باشیم.
معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری رودبار، یکی از مشکلات نظام برنامهریزی روستایی در دهههای گذشته را تمرکز صرف بر توسعه کالبدی و فضایی دانست و بیان کرد: برای اینکه روستاها به محور رشد و پیشرفت تبدیل شوند، باید پیشرانههای اقتصادی در آنها تقویت و توانمندسازی روستاییان مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی در ادامه با تقدیر از اقدامات بنیاد برکت اضافه کرد: بنیاد برکت به عنوان بازوی اجرایی ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، در راستای محرومیتزدایی و توانمندسازی مناطق روستایی گامهای مؤثری برداشته و در سالهای اخیر خدمات ارزشمندی در شهرستان رودبار ارائه کرده است.
نصیری لاکه تأکید کرد: بنیاد برکت یک اداره دولتی نیست، بلکه نهادی عمومی و برخاسته از رسالت انقلاب اسلامی است که با رویکرد مردمپایه در حوزه توانمندسازی فعالیت میکند.
معاون فرماندار رودبار در پایان ضمن تبریک روز جهانی صنایع دستی، از حمایتهای بنیاد برکت در حوزه صنایع دستی، گردشگری و اشتغال روستایی قدردانی کرد و گفت: گزارش اقدامات و حمایتهای انجامشده در قالب تسهیلات و سایر بخشها توسط مسئولان مربوطه ارائه خواهد شد.
گفتنی است؛ در این مراسم، یک واحد اقامتی و کارگاه تولید سفال در شهر برهسر افتتاح شد.
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