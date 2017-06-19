به گزارش خبرنگار مهر، محسن جلال پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در واکنش به حمله موشکی ایران به مواضع داعش در سوریه طی یادداشتی در کانال تلگرام شخصی خود نوشت: دیگ خاورمیانه در حال جوشش است. شاید در هیچ جای جهان به اندازه خاورمیانه، حاکم کم‌خرد وجود نداشته باشد. در چنین منطقه پرخطری، گاهی لازم است با مذاکره و گفت وگو از منافع ملی دفاع کرد و گاهی باید نوک موشک را نشان داد. در دنیای پرتهدید امروز، گاهی نشان دادن موشک آماده به شلیک، از برافراشتن هزاران پرچم سفید، صلح آفرین‌تر است.

متن کامل این یادداشت به این شرح است:



شلیک شش موشک ذوالفقار به مقر تروریست های داعش در دیرالزور، تنها یک مانور نظامی نبود. این عملیات، چند اثر و چند پیام مهم با خود دارد. ابتدا به آثار احتمالی اش می پردازم:

اول این‌که: احتمالا جوسازی علیه ایران افزایش پیدا می‌کند. ممکن است عده‌ای بگویند دیدید؟ گفته بودیم ایران فعالیت موشکی دارد، این هم نشانه‌اش. ایرادی ندارد، به هزینه‌اش می‌ارزد.

دوم این‌که: در منطقه و حتی فراسوی منطقه، همه متوجه می‌شوند که ایران اهل شوخی نیست. شلیک این موشک ها نشان داد نباید زیاد با ایران شوخی کنند.

سوم این‌که: چنانچه متن و حاشیه این عملیات کنترل شود، از این پس ایران در ذهن دولت‌ها و مردم منطقه مقتدر تر جلوه خواهد داشت.

چهارم این‌که : این عملیات، بازی مخالفان و دشمنان ایران را در منطقه به هم زد و نشان داد ایرانی که به بهترین شکل مذاکره می‌کند، هروقت لازم باشد، شلیک هم می‌کند. مخالفان مجبورند شیوه بازی را تغییر دهند.

اما این عملیات چند پیام ویژه هم داشت:

اول این که: پاسخ قاطعی بر رجز خوانی چند ماه گذشته علیه جمهوری اسلامی ایران بود.

دوم این که: قدرت نظامی و تکنولوژیکی ایران را به رخ کشید.

سوم این که : تقویت کننده غرور ملی بود. به گونه‌ای که خیلی از کنش گران سیاسی با دیدگاه های مختلف، اقتدار موشکی ایران و اقدام به موقع در شلیک را ستودند.

چهارم این که : پاسخ کوبنده ای به خریدهای تسلیحاتی برخی کشورها بودونشان دادایران در ساخت و داشتن تسلیحات مدرن چیزی کم ندارد.

پنجم این‌که: نشان داد ایران نه تنها دراستفاده از راه حل های دیپلماتیک که دراستفاده از ابزارهای نظامی هم در منطقه سرآمد است.

در نهایت این‌که: دیگ خاورمیانه در حال جوشش است. شاید در هیچ جای جهان به اندازه خاورمیانه، حاکم کم‌خرد وجود نداشته باشد. در چنین منطقه پرخطری، گاهی لازم است با مذاکره و گفت وگو از منافع ملی دفاع کرد و گاهی باید نوک موشک را نشان داد. در دنیای پرتهدید امروز، گاهی نشان دادن موشک آماده به شلیک، از برافراشتن هزاران پرچم سفید، صلح آفرین‌تر است.