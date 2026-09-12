به گزارش خبرنگار مهر، چهل‌ و پنجمین دوره آزمون گواهینامه، هفتاد و سومین دوره آزمون دانشنامه رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی و چهلمین دوره آزمون دانشنامه رشته‌های فوق‌تخصصی بالینی پزشکی پنجشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۵ در دو نوبت صبح و بعدازظهر در ۳۳ حوزه و با حضور ۵ هزار و ۲۰۵ داوطلب برگزار شد.

در این دوره، دفترچه سؤالات آزمون به صورت الکترونیکی و پاسخنامه به صورت کاغذی در اختیار داوطلبان قرار گرفت. در آزمون کتبی دانشنامه تخصصی، تعداد سؤالات رشته آسیب‌شناسی ۲۰۲ سؤال و زمان پاسخگویی ۳۰۰ دقیقه و برای سایر رشته‌های تخصصی، ۱۵۲ سؤال در نظر گرفته شد و داوطلبان ۲۴۰ دقیقه بود.

در آزمون دانشنامه فوق‌تخصصی نیز تعداد سؤالات ۱۰۲ سؤال و زمان آزمون ۱۶۰ دقیقه و رشته‌های نفرولوژی (کلیه بالغین) و جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی دارای ۱۵۲ سؤال و ۲۴۰ دقیقه زمان بودند.

کلید اولیه آزمون ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۵ در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار گرفت و داوطلبان تا شنبه ۱۴ شهریور فرصت داشتند اعتراض خود به سؤالات و کلید آزمون را صرفاً از طریق فرم اعتراض اینترنتی ثبت کنند.

کلید نهایی و پاسخنامه چهل‌ و پنجمین دوره آزمون گواهینامه، هفتاد و سومین دوره آزمون دانشنامه رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی و چهلمین دوره آزمون دانشنامه رشته‌های فوق‌تخصصی بالینی پزشکی هم اکنون در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در دسترس قرار دارد.

آزمون های شفاهی پس از برگزاری آزمون کتبی و برای افرادی که دارای حدنصاب لازم هستند در بازه زمانی روزهای ۱۹ تا ۲۶ شهریورماه در مراکز اعلام شده با روش هایی از جمله KFP PMP / OSCE MMI و سایر روشهای ارزشیابی مبتنی بر رایانه یا ایستگاهی و ... برگزار خواهد شد.