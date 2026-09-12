به گزارش خبرنگار مهر به نقل از نیواطلس، محققان مؤسسه علوم اعصاب و سلامت ذهن فلوری در یک مطالعه، نتایج آزمایشهای خون و ادرار زنان باردار را با ارزیابیهای رفتاری فرزندانشان مقایسه کردند. این تحلیل نشان داد که بین قرار گرفتن مادر در معرض سطوح بالاتر مواد نرمکننده پلاستیک در دوران بارداری، تغییر در فعالیت صدها ژن در خون بند ناف و افزایش نسبی علائم اوتیسم و ADHD در کودکان ۲ تا ۴ ساله ارتباط وجود دارد.
در دنیای امروز، اجتناب از تماس با افزودنیهایی مانند DEHP دشوار است. این ماده در محصولاتی از جمله شلنگ، بارانی، تجهیزات پزشکی و کیسههای پلاستیکی مواد غذایی استفاده میشود. DEHP نوعی فتالات است که به PVC افزوده میشود تا آن را نرمتر و انعطافپذیرتر کند.
فتالاتها میتوانند با هورمونهای بدن انسان که برای بسیاری از فرایندهای حیاتی ضروری هستند، تداخل ایجاد کنند. قرار گرفتن در معرض این مواد با کاهش سطح تستوسترون و کاهش کیفیت اسپرم نیز مرتبط دانسته شده است. پژوهشگران همچنین احتمال میدهند این مواد از طریق ایجاد تغییرات اپیژنتیکی در DNA کودکان، بر پیامدهای عصبی و رفتاری آنان تأثیر بگذارند.
محققان برای بررسی شواهد مربوط به تأثیرات اپیژنتیکی فتالاتها، نمونههای خون بند ناف جمعآوریشده در مطالعه نوزادان باروون را بررسی کردند و پروفایلهای بهدستآمده را با میزان مواجهه با DEHP پیش از تولد مقایسه کردند.
آنها ارتباطی قابلتوجه میان شبکهای متشکل از بیش از ۵۰۰ ژن، تغییرات اپیژنتیکی، میزان مواجهه با DEHP و رفتارهای مرتبط با اوتیسم و ADHD پیدا کردند.
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