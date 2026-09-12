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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۱۴

گلوله باران ریف دمشق از سوی توپخانه رژیم صهیونیستی

گلوله باران ریف دمشق از سوی توپخانه رژیم صهیونیستی

منابع سوری از حملات توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی به منطقه ای در ریف دمشق و همچنین رخنه نظامیان اسرائیلی به اراضی کشاورزی در این منطقه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخباریه، رسانه‌های سوری از حمله توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی به خاک سوریه خبر می‌دهند.

خبرنگار این رسانه اعلام کرد که نیروهای اشغالگر اسرائیلی با توپخانه منطقه عین الشعره در شمال بیت جن در ریف دمشق را گلوله باران کردند.

وی توضیح داد که این گلوله ها به زمین‌های کشاورزی اصابت کرد.

خبرنگار این رسانه سوری همچنین گزارش داد که نظامیان اسرائیلی به زمین‌های کشاورزی در اطراف شهرک بیت جن در حومه دمشق نفوذ کردند.

بنابر اعلام این خبرنگار این امر با بیش از ۱۰ خودروی نظامی، دو تانک و یک دستگاه بولدوزر انجام شده است.

گلوله باران ریف دمشق از سوی توپخانه رژیم صهیونیستی

کد مطلب 6944873

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