به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، الکسی لیخاچوف، مدیرعامل شرکت دولتی روساتم روسیه اعلام کرد تاکنون ۴۷ متخصص این شرکت به نیروگاه هستهای بوشهر در ایران بازگشتهاند و روسیه قصد دارد شمار آنها را به ۱۵۰ نفر افزایش دهد.
لیخاچوف در حاشیه نشست سران بریکس به خبرنگاران گفت: در حال حاضر تعداد آنها ۴۷ متخصص است و هدف ما رسیدن به ۱۵۰ نفر است.
او همچنین اعلام کرد که خط انتقال برق «دنیپروفسکایا» که به نیروگاه هستهای زاپوریژیا منتهی میشود، از طرف روسیه تعمیر شده است، اما راهاندازی مجدد آن مستلزم تأمین برق از بخش تحت کنترل کییف است و تاکنون تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده است.
لیخاچوف گفت: روساتم بارها آژانس بینالمللی انرژی اتمی را در جریان تعمیر این خط از سمت روسیه قرار داده و تنها اقدام باقیمانده، برقدار کردن آن از سوی طرف مقابل است.
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