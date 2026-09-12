به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صادقی در همایش تخصصی بررسی ظرفیت های فناوری پرتودهی در بخش کشاورزی و صنایع غذایی در اردبیل، در اظهاراتی پیرامون نقش فناوری هستهای در توسعه صنایع زیرساختی و کشاورزی، از استراتژی جدید این سازمان برای گسترش مراکز پرتودهی در استانهای مختلف خبر داد و اظهار کرد: ۴ مرکز پرتودهی بزرگ در کشور فعالیت دارند.
از سلامت تا صنعت خودرو و انرژیهای تجدیدپذیر
وی با اشاره به نقش حیاتی صنعت پرتودهی در تامین نیازهای حساس کشور، افزود: مرکز پرتودهی تهران که از سال ۱۳۶۴ فعالیت دارد علاوه بر کاربرد گسترده در حوزه سلامت و استریل کردن تجهیزات پزشکی و اعضای پیوندی، امروزه به یکی از ستونهای اصلی صنایع استراتژیک تبدیل شده است.
معاون رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: مرکز پرتودهی یزد در حوزه محصولات پلیمری فعالیت میکند و همچنین مرکز پرتودهی آذربایجان شرقی نیز در حوزه پرتودهی مواد غذایی و پودری فعال است.
صادقی در ادامه با اشاره به فعالیتهای مرکز قزوین افزود: ما در این مرکز برای نخستین بار در کشور، موفق به انجام پرتودهی سیم و کابل شدهایم که این موضوع تحولی در صنعت انرژیهای تجدیدپذیر است. با توجه به اینکه سیم و کابلها در نیروگاههای خورشیدی باید حداقل ۲۵ سال عمر مفید داشته باشند، پرتودهی پلیمر روکش، عمر آنها را از ۵ سال به ۲۵ سال افزایش میدهد.
وی افزود: همچنین در نظر داریم بهزودی با ورود به صنعت خودروهای هیبرید، نخستین خودروهای برقی با سیمکابلهای پرتودهی شده و تولید داخل را تقویت کنیم و در بخش دیگر مرکز قزوین پرتودهی مواد غذایی و دارویی نیز انجام میشود.
تغییر رویکرد به سمت سامانههای کوچکمقیاس و منطقهای
معاون رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به تغییر رویکرد سازمان در احداث مراکز جدید، گفت: با توجه به هزینههای بالای احداث مراکز بزرگ، تصمیم بر این شده است که با تمرکز بر ظرفیتهای هر منطقه، ۱۲ سامانه کوچکمقیاس و تخصصی ساخته شود. در این راستا، پس از افتتاح مرکز هشتم در خراسان شمالی، بهزودی نهمین مرکز در استان گیلان جهت استریل کردن و رفع آفات برنج با هدف تسهیل صادرات، افتتاح خواهد شد.
پایانه صادراتی در اردبیل ایجاد میشود
صادقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پتانسیلهای منحصربهفرد استان اردبیل، پیشنهاد ایجاد یک پایانه صادراتی بزرگ در این استان را مطرح کرد و گفت: اردبیل به دلیل دمای مناسب هوا، میتواند جایگزینی برای بسیاری از مناطق در مدیریت محصولات کشاورزی باشد. ما میتوانیم با ایجاد پایانه پرتودهی در اردبیل، مشکلاتی نظیر نیاز به سردخانههای گرانقیمت و وجود آفات را در محصولات صادراتی مانند پسته و خشکبار بهطور کامل حل کنیم.
وی تأکید کرد: با ایجاد این پایانه در اردبیل، میتوانیم محصولاتی را از سایر مناطق کشور دریافت کرده، استریل و بستهبندی کنیم و از طریق مرزهای شمالی به بازارهای روسیه، قفقاز و کشورهای حوزه خلیج فارس ارسال کنیم. این اقدام نه تنها ارزش افزوده ایجاد میکند، بلکه امنیت صادراتی محصولات کشاورزی ایران را در بازارهای جهانی تضمین خواهد کرد.
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