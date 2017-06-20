به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت: بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات می تواند در همه بخش های اقتصادی و ایجاد اشتغال تاثیر گذار باشد و ما نیز تلاش می کنیم تا مشکلات کسب و کارهای اینترنتی و الکترونیکی حل شود.

وی با بیان اینکه افق دید ما این است که بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند در اقتصاد کشور تحول به وجود بیاورد، اضافه کرد: این فناوری باعث ایجاد تحول در اشتغال و نیز تولید ناخالص داخلی (GDP ) خواهد شد.

واعظی یکی از اقدامات برای رسیدن به این اهداف را رفع موانع کسب و کارهای الکترونیکی عنوان کرد و افزود: باید موانع کسب و کارهای اینترنتی را برطرف کنیم و تا لحظه آخر در دولت یازدهم به مردم بدهکاریم و باید همچنان به مردم خدمت کنیم.

وزیر ارتباطات با تاکید براینکه دولت یازدهم، دولت توسعه است، اضافه کرد: نباید از توسعه در این بخش غافل شویم و باید به دنبال این باشیم که در پایان این دولت، در سراسر کشور یک کارنامه روشن داشته باشیم.