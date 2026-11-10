به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رویداد، نمایشگاه آثار میسا صادقی با عنوان «بی‌آستانگی»، شامل ۱۰ نقاشی در ابعاد بزرگ و ۱۰ نقاشی در ابعاد کوچک است که طی سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ با تکنیک میکس‌مدیا (ترکیب مواد) خلق شده‌اند.

«بی‌آستانگی» اشاره به فضاهایی دارد که مرز مشخصی میان ورود و خروج در آنها وجود ندارد. در این آثار، مخاطب با مکان‌هایی روبه‌رو می‌شود که در عین ناآشنایی، حسی از آشنایی را در او برمی‌انگیزند. گویی با شهری هزارتو مواجه است که مسیر مشخصی برای ورود، عبور یا خروج از آن تعریف نشده و هر بیننده می‌تواند بر اساس تجربه و دریافت شخصی خود، در این فضاها به جستجو بپردازد.

میسا صادقی درباره شیوه خلق آثارش گفت: نقاشی بخش جدایی‌ناپذیری از زندگی روزمره من است. معمولاً بدون طرح اولیه یا تصویر از پیش تعیین‌شده‌ای کار را آغاز می‌کنم. شکل‌ها، رنگ‌ها و فضاها در جریان نقاشی به‌تدریج پدیدار می‌شوند و مسیر شکل‌گیری هر اثر را مشخص می‌کنند. برای من، نقاشی بیش از آنکه اجرای یک ایده از پیش طراحی‌شده باشد، فرایندی برای کشف و شکل‌گیری تصویر است.

وی بیان کرد: از دوران کودکی همواره جهانی پر از تصویر در ذهنم داشتم؛ جهانی که گاه برایم یادآور سرزمین عجایب آلیس بود. آشنایی با حافظ میرآفتابی و آموزش‌های او به من کمک کرد تا به این تصاویر ذهنی شکل و ساختار بدهم. برخی از این فضاها را در قالب انیمیشن و آثار حجمی نیز تجربه کرده‌ام و امیدوارم در آینده نزدیک فرصتی برای نمایش آنها فراهم شود.

میسا صادقی در بیانیه این نمایشگاه نوشته است: «جایی را به یاد می‌آورم که هرگز در آن نزیسته‌ام. میانه آستانه، پیش از گم شدن، در امتداد افقی روشن، راهی که به خانه نمی‌رسید، پدیدار شد. خاطره حضورم را با خود داشت. گویی بخشی از من، پیش از رسیدن، آنجا بود.»

میسا صادقی، متولد ۱۳۶۷ در تهران و دارای مدرک کارشناسی ارشد حسابداری است. او نقاشی را از دوران کودکی آغاز کرد و در ادامه، با بهره‌گیری از آموزش‌های حافظ میرآفتابی، کیوان عسگری و کورش قاضی‌مراد، مسیر حرفه‌ای خود را در نقاشی دنبال کرد و به‌تدریج به زبان بصری شخصی خود دست پیدا کرد.

نمایشگاه «بی‌آستانگی» از ۲۲ تا ۲۹ آبان‌ در گالری اچ، واقع در تهران، خیابان شریعتی، روبه‌روی خیابان دولت، کوچه میرزا تاراج، پلاک ۱۰، برپا می‌شود. گالری در ایام نمایشگاه همه روزه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ میزبان علاقه مندان است.