وحشت صهیونیستها از موشک ذوالفقار ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخبار، یک رسانه رژیم صهیونیستی از ترس محافل این رژیم از اینکه حزب الله لبنان موشک های ذوالفقار ایران را در اختیار داشته باشد، خبر داد.

کانال ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی آورده است: بعید نیست که حزب الله موشکهای ذوالفقار ایرانی که مواضع داعش را در شرق سوریه هدف قرار داد در اختیار داشته بود.

این رسانه صهیونیستی این گزارش را در پی حمله موشکی ایران به مواضع داعش در دیرالزور پخش کرد و با نگرانی اعلام کرد که اگر حزب الله لبنان این موشک ها را در اختیار داشته باشد اوضاع کاملا متفاوت است.

در گزارش کانال ۱۰ رژیم صهیونیستی آمده است: اسرائیل از سالها قبل با نگرانی توسعه دقت موشک های ایران را دنبال می کند اما روز گذشته دنیا شاهد نمونه عینی و زنده آن بود و موشک ایرانی با دقت از صدها کیلومتر به هدف اصابت کرد.

این رسانه صهیونیستی گزارش داد: روند تاریخی توان نظامی ایران ثابت می کند که هر سلاحی که ابتدا در ایران رونمایی و به کار گرفته می شود پس از مدتی به حزب الله لبنان می رسد. نگرانی از این موشک به این دلیل نیست که مربع وزارت امنیت در تل آویو را هدف قرار می دهد بلکه با دقت می تواند ساختمان ستاد یا هر هدف استراتژیک دیگری در اسرائیل را هدف قرار دهد.

کانال ۱۰ رژیم صهیونیستی در ادامه به تلاش های این رژیم برای ممانعت از رسیدن موشک های ذوالفقار به دست حزب الله اشاره می کند اما این احتمال را بعید نمی داند که این موشک ها به دست حزب الله رسیده باشد.