به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس که عنوان قهرمانی شانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر را به خود اختصاص داده و به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا هم راه پیدا کرده است، عصر امروز سه شنبه دور جدید تمریناتش را آغاز کرد.

قبل از شروع این تمرین بازیکنان در سالن ورزشگاه شهید کاظمی شنونده صحبت های برانکو ایوانکوویچ بودند. زمانی که برانکو برنامه هایش برای این فصل را تشریح می کرد مهمانان ویژه ای چون علی اکبرطاهری، محمدعلی ترکاشوند، حمیدرضا گرشاسبی و مصطفی قنبرپور نیز در سالن حضور داشتند.

تمرین سرخپوشان درحالی شروع شد که سه بازیکن جدید این تیم یعنی سیامک نعمتی، شایان مصلح و شجاع خلیل زاده نیز حضور داشتند و با پیراهن هایشان عکس یادگاری کردند.

قرار است طی روزهای آینده برخی بازیکنان دیگر این تیم از جمله گادوین منشا نیز در تمرین سرخپوشان حضور پیدا کنند. در تمرین عصر سه شنبه محسن مسلمان، علی علیپور و ... حضور داشتند.