روایت سرایش زمانه با فرهنگ موسیقایی روایی

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام احمد صدری دبیر دهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران در آستانه آغاز این رویداد موسیقایی، به این شرح است:

«دهمین جشنوارۀ موسیقی نواحی ایران، به میزبانی مردم خون‌گرم استان کرمان، عهده‌دار چهره‌گشایی از بخش کوچکی از دامنۀ وسیع موسیقی اقوام مختلف ایران است. موسیقی اقوام ایران در طی قرون متمادی حافظ سنت موسیقایی این سرزمین بوده و آن را از گزند حوادث و تطاول ایام مصون داشته و با دست باکفایت ناقلان و راویان موسیقی مناطق، این بار امانت را تا روزگار جدید به ما رسانده است.

از جملۀ این سنت‌های موسیقایی نواحی مختلف ایران، می‌توان از منظومه‌خوانی یاد کرد. در منظومه‌خوانی، حقایق بلند را به زبان اشارت، و وقایع تاریخی و اجتماعی را به زبان عبارت، به همراهی نغمات ملحون به گوش مخاطبان می‌رساند.

توقع فرهنگ ایرانی از راویان و ناقلان جوانی که به دهمین جشنوارۀ فرهنگ شفاهی راه یافته‌اند این است که به این نقش و جایگاه خود توجه کنند و با جستنِ فرهنگ موسیقایی روایی، راویت زمانۀ خود را بسرایند.»