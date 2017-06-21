به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، همزمان با سفر حیدرالعبادی، نخست وزیر عراق به ایران، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی ایران و فلاح حسن زیدان، وزیر کشاورزی عراق، با یکدیگر دیدار و درباره راه‌های توسعه همکاری‌ها و مبادلات بخش کشاورزی دو کشور بحث و تبادل نظر کردند.

در این ملاقات طرفین راهکارهای توسعه همکاری‌های کشاورزی بین دو کشور را مورد بررسی و رایزنی قرار دادند؛ همچنین در این دیدار، وزیر جهاد کشاورزی ضمن تاکید بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای کمک به کشور عراق در کلیه ابعاد علمی، فنی و تحقیقاتی در بخش کشاورزی اظهار امیدواری کرد: با توجه به روابط سیاسی بسیار مطلوب بین دو کشور حجم تجارت محصولات کشاورزی نیز بیش از پیش ارتقاء یابد.

محمود حجتی، همچنین در خصوص برخی مشکلات موجود در صادرات برخی از محصولات کشاورزی ایران به عراق، مواردی را یادآور و خواستار حل و فصل این مسائل از سوی طرف عراقی شد.

در این دیدار، فلاح حسن زیدان نیز با تاکید بر تمایل دولت عراق به توسعه روابط همه جانبه فنی و اقتصادی با ایران به ویژه در بخش کشاورزی، آمادگی خود را برای حل و فصل سریع مسائل و موانع باقی مانده در جهت تسهیل تجارت کالاهای کشاورزی بین دو کشور را اعلام کرد.