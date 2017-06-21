نتیجه قطعی و نهایی انتخابات شورای شهر اهواز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرمانداری شهرستان اهواز، بدینوسیله به آگاهی عموم اهالی حوزه انتخابیه شهر اهواز تابع بخش مرکزی شهرستان اهواز می رساند که هیئت مرکزی نظارت بعد از بررسی شکایات و بررسی های قانونی افراد زیر را بعنوان افراد منتخب معرفی کرد.

بر این اساس، بازشماری ۸۵ صندوق از شعبات اخذ رای انتخابات شورای شهر اهواز، همان ۱۳ نفری که قبلا به عنوان منتخبین پنجمین دوره شورای شهر معرفی شده بودند مجددا به عنوان اعضای شورا معرفی شدند( به جز نفر نهم که دوازدهم شد) و جابه جایی در میان تعدادی از افراد علی البدل صورت گرفت.



نتایج زیر پس از بازشماری بوده که به تائید رسیده است:



۱- محمدجعفر فلسفی رای نهایی ۳۱۵۶۳

افزایش رای پس از بازشماری ۱۲۵۷



۲-مهران باباپور رای نهایی ۲۶۰۶۳

افزایش رای پس از بازشماری ۹۴۶



۳-اسکندر لطفعلی زاده رای نهایی ۲۵۴۴۴

افزایش رای پس از بازشماری ۷۷۹



۴- سیدناصرموسوی نژاد رای نهایی ۲۴۰۹۵ افزایش رای پس از بازشماری ۱۰۸۱



۵-مازیار جهان بخشی رای نهایی ۲۲۸۹۰

افزایش رای پس از بازشماری ۱۲۸۲



۶-محمدرضا ایزدی رای نهایی. ۲۲۸۳۹

افزایش رای پس از بازشماری ۱۵۲۲



۷-سیدمحسن موسوی زاده رای نهایی۲۲۶۷۸

افزایش رای پس از بازشماری ۲۱۱۷



۸-جاسم موسی پور رای نهایی ۲۱۴۵۰

افزایش رای پس از بازشماری ۱۵۰۲



۹-فتح اله حاجتی رای نهایی ۲۰۷۸۷

افزایش رای پس از بازشماری ۱۳۷۲



۱۰-حسین حیدری رای نهایی ۲۰۶۶۷

افزایش رای پس از بازشماری ۱۲۸۰



۱۱-محمد هادی‌قنوات رای نهایی ۲۰۴۲۷

افزایش رای پس از بازشماری ۱۱۵۴



۱۲-رحیم کعب عمیر رای نهایی ۲۰۳۴۵

افزایش رای پس از بازشماری ۸۵۱



۱۳-عبدالرضا سنواتی رای نهایی ۲۰۳۰۹

افزایش رای پس از بازشماری ۱۷۶۱



اعضای علی البدل:



۱۴- کیوان لطفی رای نهایی ۱۹۷۴۶

افزایش رای پس از بازشماری ۱۲۵۴



۱۵- سیدجوادرضوی رای نهایی ۱۹۲۷۰

افزایش رای پس از بازشماری ۲۰۳۰



۱۶-یونس اسفندیاری نژاد رای نهایی ۱۹۰۱۳

افزایش رای پس از بازشماری ۱۳۹۶



۱۷- احمد سراج رای نهایی ۱۸۷۴۶

افزایش رای پس از بازشماری ۱۷۰۹



۱۸-مریم ابریشمکار رای نهایی ۱۸۷۰۱

افزایش رای پس از بازشماری ۴۹۱



۱۹-محمود نوری رای نهایی ۱۸۶۹۹

افزایش رای پس از بازشماری ۱۶۴۷



۲۰-حمید زنگنه رای نهایی ۱۸۴۳۵

افزایش رای پس از بازشماری ۱۳۰۲



۲۱-علی خانی رای نهایی ۱۷۹۸۸

افزایش رای پس از بازشماری ۱۸۰۴



به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اهواز پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در روز جمعه ۲۹ اردیبهشت برگزار شد.