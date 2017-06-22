به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای آموزش وپرورش بخش خواجه عصر پنج شنبه با حضور نماینده مردم شهرستان اهر و هریس، فرماندار شهرستان هریس و جمعی از مسئولان در سالن اجتماعات آموزش و پرورش خواجه برگزار شد.

صابر تقویمی در این جلسه گفت: آموزش وپرورش نهادی است که همه ما انتظار داریم وقتی بچه ها یمان را به آن تحویل می دهیم، در آینده نقش مسئولیت پذیری را در اجتماع قبول نمایند و این یک انتظار بدیهی است.

وی افزود: آموزش و پرورش علاوه براینکه خواندن، نوشتن و دانستن را به دانش آموزان یاد می دهد باید سازگاری با محیط پیرامون را نیز یاد بدهد. یعنی به عبارتی هدف این نهاد این است که افرادی تربیت نماید که با قوانین امروزی در قرن ۲۱ با سپهر سیاسی و اجتماعی کشور جمهوری اسلامی ایران زندگی نمایند.

تقویمی، همچنین بر کمک خیران و آموزش و پرورش به دانش آموزان نیازمند و تامین هزینه های تحصیلی و امکانات آموزشی آنها تاکید کرد.

رئیس شورای آموزش پرورش شهرستان هریس از وجود ۱۷ مدرسه مختلط در بخش خواجه ابراز تاسف کرده و خواستار حل این مشکل با توجه به ایجاد اختلالات روانی در بین دانش آموزان در سال تحصیلی آتی با کمک مدرسه یاران وخیران در جهت ایجاد و افزایش فضاهای آموزشی روستایی شد.

وی با اشاره به لزوم توسعه فضاها و امکانات آموزشی این شهرستان اضافه کرد: همکاری و همراهی دستگاه های اجرایی و نهادهای دولتی برای این منظور مورد تاکید است.

تقویمی، همچنین با اشاره به فرارسیدن ایام تعطیلات تابستانی گفت: اجرای برنامه های مناسب و پرمحتوای دینی، فرهنگی و نشاط آفرین برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان در این ایام باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: برگزاری کلاس های مهارت آموزی به ویژه در مراکز فنی و حرفه ای برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان در سه ماهه تابستان باید در برنامه ریزی ها قرار گیرد.

استانداردسازی و توسعه چهار هنرستان خواجه

تقویمی، جهت تحقق شعار سال و مهارت آموزی از استانداردسازی و توسعه چهار هنرستان بخش خواجه در این زمینه خبر داد.

فرماندار شهرستان هریس به ظهور مدارس غیر انتفاعی در آموزش وپرورش انتقاد کرده و گفت: این مدارس باعث ایجاد طبقات اجتماعی و تبعیض دربین دانش آموزان می شود و در آینده این مسئله بسیار نگران کننده است.

وی درادامه افزود: اگر بخواهیم آموزش وپرورش ما بروز باشد لازمه اش این است که از تکنولوژی و فناوری روز برخوردار باشد.

تقویمی ادامه داد: اگر به چشم انداز ۲۰ سال آینده کشور برنامه ریزی خوب ومفید نداشته باشیم نمی توانیم در آینده کشوری بالنده و سرافراز داشته باشیم. لذا لازم است هم در شیوه آموزش وهم در اهداف آموزش و پرورش توسط کارشناسان تجدید نظر صورت گیرد.

برچیده شدن مدارس مستقر در کانکس

رئیس آموزش وپرورش منطقه خواجه نیز در این جلسه گزارشی از اقدامات یکساله دستگاه تعلیم و تربیت خود ارائه نمود و درپایان تاکید کرد که با وجود محدودیت های مالی وچالش های فراوان، اقدامات خوبی براساس ارزیابی ها انجام شده است که این توفیقات مرهون تلاش معلمان، همکاران زحمتکش، خیرین، مردم شریف، مسئولین محترم شهرستان و بخش خصوصا مدیر کل آموزش و پرورش استان انجام پذیرفته است وانتظار می رود نماینده مردم شهرستان های اهر و هریس با توجه به سابقه اجرایی درخشان و اعتمادی که مردم شریف و معلمان عزیز به وی داشتند بیشتر از گذشته همیار وهمراه آموزش و پرورش باشند.

عباس ایمان نژاد همچنین از برچیده شدن مدارس مستقر در کانکس در این بخش خبردادوافزود: امسال خیران ومدرسه یاران کمک های شایانی در این منطقه انجام دادند وانتظار داریم در سال تحصیلی جدید نیز ما ومدارس این منطقه محروم وزلزله زده را یاری کنند.

وی در پایان از مسئولان خواستار یاری برای کمک به حل مشکلات آموزش وپرورش شد و تاکید کرد که بدون کمک ویاری آنها این مشکلات قابل حل نخواهد بود.