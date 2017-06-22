هوا از شنبه گرم تر می شود/بارش باران در نوار شمالی کشور

احمد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر تحلیل آخرین نقشه های هواشناسی گفت: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، در دو روز آینده به سبب نفوذ جریان‌های شمالی ضمن کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور، در برخی مناطق استان‌های ساحلی دریای خزر و اردبیل ابرناکی، بارش پراکنده باران و مه صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: امروز در مناطق شمالی استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی و در روز جمعه علاوه بر این مناطق، در ارتفاعات سمنان، ارتفاعات خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی نیز در بعدازظهر و اوایل شب رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد رخ خواهد داد.

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور با بیان اینکه بعدازظهر روز شنبه(۳ تیرماه) تنها مناطق شمالی آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی افزایش ابر و بارش پراکنده و وزش باد خواهند داشت، اظهار کرد: در سایر مناطق کشور در روز شنبه آسمان صاف و آفتابی و روند افزایش نسبی دما به ویژه در نوار شمالی کشور پیش‌بینی می‌شود.

وظیفه تاکید کرد: امروز و روز جمعه در استان‌های خوزستان و بوشهر گاهی وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود که در برخی مناطق این استان‌ها سبب ایجاد گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و دید افقی خواهد شد.

این کارشناس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به اینکه در روزهای جمعه و شنبه (۲ و ۳ تیرماه) در مناطقی از دامنه‌های البرز شرقی، شمال شرق و شرق کشور گاهی وزش باد شدید رخ خواهد داد، افزود: وزش باد شدید در این نقاط باعث ایجاد گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا و دید افقی در برخی مناطق به ویژه زابل خواهد شد.

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور با بیان اینکه روز شنبه در منطقه زابل طوفان و گرد و خاک دور از انتظار نیست، گفت: امروز و روزهای جمعه و شنبه خلیج‌فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج خواهند بود.

وظیفه در پایان با اشاره به وضعیت جوی تهران طی روزهای آینده، اظهار کرد: آسمان تهران در روز جمعه ۲ تیر ماه صاف، همراه با وزش باد و گاهش وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود که بیشترین و کمترین دمای هوا در این روز بین ۳۵ و ۲۲ درجه سانتی‌گراد خواهد بود. افزون بر این در روز شنبه ۳ تیرماه آسمان تهران صاف، گاهی وزش باد با بیشترین و کمترین دمای ۳۵ و ۲۴ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.