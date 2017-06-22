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۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۹:۱۳

هوا از شنبه گرم تر می شود/بارش باران در نوار شمالی کشور

هوا از شنبه گرم تر می شود/بارش باران در نوار شمالی کشور

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور ضمن اشاره به کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور طی دو روز آینده، از افزایش مجدد دما در اکثر نقاط کشور از روز شنبه خبر داد.

احمد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر تحلیل آخرین نقشه های هواشناسی گفت: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، در دو روز آینده به سبب نفوذ جریان‌های شمالی ضمن کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور، در برخی مناطق استان‌های ساحلی دریای خزر و اردبیل ابرناکی، بارش پراکنده باران و مه صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: امروز در مناطق شمالی استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی و در روز جمعه علاوه بر این مناطق، در ارتفاعات سمنان، ارتفاعات خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی نیز در بعدازظهر و اوایل شب رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد رخ خواهد داد.

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور با بیان اینکه بعدازظهر روز شنبه(۳ تیرماه) تنها مناطق شمالی آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی افزایش ابر و بارش پراکنده و وزش باد خواهند داشت، اظهار کرد: در سایر مناطق کشور در روز شنبه آسمان صاف و آفتابی و روند افزایش نسبی دما به ویژه در نوار شمالی کشور پیش‌بینی می‌شود.

وظیفه تاکید کرد: امروز و روز جمعه در استان‌های خوزستان و بوشهر گاهی وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود که در برخی مناطق این استان‌ها سبب ایجاد گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و دید افقی خواهد شد.

این کارشناس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به اینکه در روزهای جمعه و شنبه (۲ و ۳ تیرماه) در مناطقی از دامنه‌های البرز شرقی، شمال شرق و شرق کشور گاهی وزش باد شدید رخ خواهد داد، افزود: وزش باد شدید در این نقاط باعث ایجاد گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا و دید افقی در برخی مناطق به ویژه زابل خواهد شد.

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور با بیان اینکه روز شنبه در منطقه زابل طوفان و گرد و خاک دور از انتظار نیست، گفت: امروز و روزهای جمعه و شنبه خلیج‌فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج خواهند بود.

وظیفه در پایان با اشاره به وضعیت جوی تهران طی روزهای آینده، اظهار کرد: آسمان تهران در روز جمعه ۲ تیر ماه صاف، همراه با وزش باد و گاهش وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود که بیشترین و کمترین دمای هوا در این روز بین ۳۵ و ۲۲ درجه سانتی‌گراد خواهد بود. افزون بر این در روز شنبه ۳ تیرماه آسمان تهران صاف، گاهی وزش باد با بیشترین و کمترین دمای ۳۵ و ۲۴ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 4012235

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