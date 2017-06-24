قرارداد رفیعی با الخور امضا نشده است/سروش و باشگاه قطری در بن بست

به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه «الرایه» در شماره امروز خود به نقل از یک منبع آگاه نوشت: «به نظر می رسد مذاکرات بین باشگاه الخور و سروش رفیعی ستاره باشگاه پرسپولیس به بن بست رسیده است بخصوص اینکه رفیعی تا الان از امضای قرارداد خودداری کرده و باوجود پشت سر گذاشتن تست پزشکی، دوحه را به مقصد ایران ترک کرده است. رفیعی انتظار دارد قرارداد بهتری با الخور ببندد ولی باشگاه تا الان به همان قرارداد مورد توافق اتکا کرده است چرا که برای جذب بازیکنان خارجی سقف مالی تعیین شده است.»

در ادامه این گزارش آمده است:«طبق اعلام منابع ما، باشگاه الخور هنوز به جذب رفیعی امیدوار است و به دنبال راه حلی برای توافق نهایی بین طرفین است چرا که این بازیکن توانمندی های فنی زیادی دارد و می تواند قدرت تیم الخور را افزایش بدهد. این بازیکن از ارکان اساسی دفاع تیم ملی ایران هم محسوب می شود.»

این روزنامه البته از رفیعی به اشتباه ملی پوش و مدافع یاد کرده است!

در بخش پایانی گزارش هم اعلام شده که باشگاه الخور به دنبال جذب قرضی بازیکنان الریان و ام صلال است تا بتواند آنها را برای فصل جدید به خدمت بگیرد: «اسامی مختلفی از بازیکنان قرضی برای حضور در الخور مطرح شد ولی باشگاه با هیچکدام از آنها به توافق نرسید از جمله پژمان (پژمان خوبیاری) مدافع تیم ام اصلال که این باشگاه حاضر به قرض دادن وی نشد.»

همچنین روزنامه الشرق هم در شماره امروز خود اعلام کرد سروش با الخور به توافق نرسیده است و امضای قرارداد معطل توافق مالی است.