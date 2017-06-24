تقویت و توسعه تعاونی های روستایی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی صبح شنبه در جلسه شورای اداری که با حضور روسای ادارات شهرستان قزوین، بوئین زهرا و تاکستان و جمعی از کارکنان در سالن جلسات سازمان تعاون روستایی استان برگزار شد با تاکید بر تقویت و توسعه تعاونی ها در سطح استان گفت: تعاونی ها به منظور ارائه خدمت به اعضا و برای رفع نیاز های آنان سازماندهی شده اند.

وی با اشاره به نقش مهم تعاون در فرآیند توسعه جوامع و اقتصاد تصریح کرد: تعاونی ها تقریبا در هر بخش اقتصادی وجود دارند و بسیاری از آنها به شکل چند منظوره فعالیت می کنند.

پوررحیمی رییس اداره تعاون روستایی شهرستان قزوین هم در این جلسه خاطرنشان کرد: ۱۷ شرکت تعاونی روستایی، ۹ شرکت تعاونی کشاورزی، ۲ شرکت تعاونی تولید، ۲ شرکت تعاونی زنان و یک اتحادیه در شهرستان قزوین فعال هستند.

آرامیده رئیس اداره تعاون روستایی بوئین زهرا هم در این جلسه با بیان اینکه ۲۲ شرکت در این شهرستان فعال است، اعلام کرد: شهرستان بوئین زهرا دارای ۱۶ شرکت تعاونی روستایی، ۲ شرکت تعاونی کشاورزی، ۲ شرکت تعاونی تولید، یک شرکت تعاونی زنان و یک اتحادیه تعاونی روستایی است.

حیدری رییس اداره تعاون روستایی تاکستان هم فعالیت شرکت ها در این شهرستان را شامل ۱۳ تعاونی روستایی، ۴ تعاونی کشاورزی، ۲ تعاونی تولید و یک اتحادیه شهرستانی عنوان کرد.

در این جلسه صورت ها و ترازهای مالی تشکل ها، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، تجهیز و راه اندازی فروشگاه های مصرف، برگزاری مجامع، وضعیت خرید و فروش کود شیمیایی و ... مورد بررسی قرار گرفت.