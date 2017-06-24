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۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۰۶

رئیس سازمان تعاون روستایی قزوین:

تقویت و توسعه تعاونی های روستایی ضروری است

تقویت و توسعه تعاونی های روستایی ضروری است

قزوین- رئیس سازمان تعاون روستایی استان قزوین گفت: تقویت شرکت‌های تعاونی روستایی از اولویت‌های سازمان تعاون روستایی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی صبح شنبه در جلسه شورای اداری که با حضور روسای ادارات شهرستان قزوین، بوئین زهرا و تاکستان و جمعی از کارکنان در سالن جلسات سازمان تعاون روستایی استان برگزار شد با تاکید بر تقویت و توسعه تعاونی ها در سطح استان گفت: تعاونی ها به منظور ارائه خدمت به اعضا و برای رفع نیاز های آنان سازماندهی شده اند.

وی با اشاره به نقش مهم تعاون در فرآیند توسعه جوامع  و اقتصاد تصریح کرد: تعاونی ها تقریبا در هر بخش اقتصادی وجود دارند و بسیاری از آنها به شکل چند منظوره فعالیت می کنند.

پوررحیمی رییس اداره تعاون روستایی شهرستان قزوین هم در این جلسه خاطرنشان کرد: ۱۷ شرکت تعاونی روستایی، ۹ شرکت تعاونی کشاورزی، ۲ شرکت تعاونی تولید، ۲ شرکت تعاونی زنان و یک اتحادیه در شهرستان قزوین فعال هستند.

آرامیده رئیس اداره تعاون روستایی بوئین زهرا هم در این جلسه با بیان اینکه ۲۲ شرکت در این شهرستان فعال است،   اعلام کرد: شهرستان بوئین زهرا دارای ۱۶ شرکت تعاونی روستایی، ۲ شرکت تعاونی کشاورزی، ۲ شرکت تعاونی تولید، یک شرکت تعاونی زنان و یک اتحادیه تعاونی روستایی است.

حیدری رییس اداره تعاون روستایی تاکستان هم فعالیت شرکت ها در این شهرستان را شامل ۱۳ تعاونی روستایی، ۴ تعاونی کشاورزی، ۲ تعاونی تولید و یک اتحادیه شهرستانی عنوان کرد.

در این جلسه صورت ها و ترازهای مالی تشکل ها، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، تجهیز و راه اندازی فروشگاه های مصرف، برگزاری مجامع، وضعیت خرید و فروش کود شیمیایی و ... مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 4013170

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