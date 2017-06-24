باد شدید و گرد و خاک پروازهای فرودگاه زابل را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرودگاه زابل، با توجه به وزش باد شدید و گرد و خاک که از شب گذشته در منطقه سیستان آغاز شده، پرواز شرکت هواپیمایی ماهان به شماره ۱۰۸۵ در مسیر تهران- زابل- ایرانشهر به علت وزش باد شدید و کاهش دید افقی موفق به فرود در فرودگاه زابل نشد و این پرواز با تغییر مسیر در ساعت ۸ صبح در فرودگاه زاهدان به زمین نشست.

همچنین روابط عمومی فرودگاه زابل اعلام کرد: پیرو اعلام نمایندگی شرکت هواپیمایی قشم ایر، پرواز شماره ۱۲۶۶ در مسیر مشهد- زابل نیز به دلیل وزش باد شدید، گرد و خاک و کاهش دید افقی باطل اعلام شد.

گفتنی است روابط عمومی فرودگاه زابل اعلام کرد: مسافران این پروازها برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره ۰۵۴۳۲۲۲۵۰۳۳ داخلی ۱۹۹ اطلاعات پرواز فرودگاه زابل تماس حاصل فرمایند.