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۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۰۰

باد شدید و گرد و خاک پروازهای فرودگاه زابل را لغو کرد

باد شدید و گرد و خاک پروازهای فرودگاه زابل را لغو کرد

زابل - وزش باد شدید و گرد و خاک در منطقه سیستان از شب گذشته آغاز شده که در پی این شرایط جوی شعاع دید افقی به شدت کاهش یافته و موجب لغو پروازهای فرودگاه زابل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرودگاه زابل، با توجه به وزش باد شدید و گرد و خاک که از شب گذشته در منطقه سیستان آغاز شده، پرواز شرکت هواپیمایی ماهان به شماره ۱۰۸۵ در مسیر تهران- زابل- ایرانشهر به علت وزش باد شدید و کاهش دید افقی موفق به فرود در فرودگاه زابل نشد و این پرواز با تغییر مسیر در ساعت ۸ صبح در فرودگاه زاهدان به زمین نشست.

همچنین روابط عمومی فرودگاه زابل اعلام کرد: پیرو اعلام نمایندگی شرکت هواپیمایی قشم ایر، پرواز شماره ۱۲۶۶ در مسیر مشهد- زابل نیز به دلیل وزش باد شدید، گرد و خاک و کاهش دید افقی باطل اعلام شد.

گفتنی است روابط عمومی فرودگاه زابل اعلام کرد: مسافران این پروازها برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره ۰۵۴۳۲۲۲۵۰۳۳ داخلی ۱۹۹ اطلاعات پرواز فرودگاه زابل تماس حاصل فرمایند.

کد مطلب 4013348

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