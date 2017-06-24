بهرام غیبی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: روز گذشته شاهد حادثه تلخ غرق شدن سه جوان در رودخانه قزلاوزن در جنوب استان بودیم.
وی تأکید کرد: این سه جوان که برای تفریح و گردش به محل پل پیرتقی مراجعه کرده بودند تصمیم به شنا در رودخانه قزلاوزن میکنند.
وی افزود: متأسفانه به دلیل اینکه هیچیک شنا بلد نبودند، هر سه غرق شده و در ابتدا توسط غواصان محلی و سپس با کمک نیروهای هلالاحمر و آتشنشانی شهرستان کوثر جسد آن ها کشف میشود.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان با تأکید به اینکه بیاحتیاطی و بیاطلاعی از محل و عمق آب موجب شده این سه جوان غرق شوند، اضافه کرد: جسد هر سه تحویل پزشکی قانونی شده است.
غیبی تأکید کرد: با بهبود شرایط جوی علاقهمندی برای شنا در رودخانهها و دریاچهها مشاهده میشود که انتظار داریم گردشگران و مسافران سهلانگاری نکرده و برای تفریح زودگذر در مکانی که اطلاعی ندارند شنا نکنند.
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