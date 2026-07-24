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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۰۸

غرق‌شدن دو مسافر در رودخانه قزل‌اوزن دیواندره

غرق‌شدن دو مسافر در رودخانه قزل‌اوزن دیواندره

دیواندره- فرماندار دیواندره از جان‌باختن دو مرد اهل تکاب در پی غرق‌شدگی در رودخانه قزل‌اوزن محدوده روستای نساره خبر داد و از شهروندان خواست از شنا در رودخانه‌ها و مناطق ناایمن خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصح محمدخانی با اعلام این خبر اظهار کرد: این حادثه عصر امروز جمعه دوم مردادماه در محدوده زیر پل رودخانه قزل‌اوزن در روستای نساره رخ داد و متأسفانه دو نفر از شهروندان شهر تکاب که برای سفر به شهرستان دیواندره آمده بودند، جان خود را از دست دادند.

وی افزود: این دو مرد ۵۲ و ۵۵ ساله به دلیل ناآشنایی با فنون شنا و شرایط خاص رودخانه قزل‌اوزن دچار حادثه شدند و با وجود تلاش‌های انجام شده برای نجات آنها، متأسفانه هر دو نفر جان باختند.

تأکید بر رعایت نکات ایمنی در مناطق طبیعی

فرماندار دیواندره ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های جان‌باختگان این حادثه، بر ضرورت توجه جدی شهروندان و مسافران به هشدارهای ایمنی تأکید کرد.

محمدخانی از مردم، مسافران و گردشگران خواست هنگام حضور در حاشیه رودخانه‌ها، سدها و دیگر مناطق طبیعی، از ورود به نقاط ناایمن و شنا در مکان‌های فاقد مجوز خودداری کرده و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند تا شاهد تکرار حوادث تلخ و ناگوار نباشیم.

کد مطلب 6897890

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