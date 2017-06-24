لیگ استانی بوکس جوانان و بزرگسالان در دهگلان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز اولین دوره رقابت های لیگ استانی بوکس ردده سنی جوانان و بزرگسالان به منظور آمادگی ورزشکاران استان در دهگلان پایان یافت.

در این مسابقه ها بیش از ۶۵ ورزشکار در قالب هشت تیم از هفت شهرستان تابعه استان حضور داشتند و شرکت کنندگان در اوزان مختلف به رقابت پرداختند.

در رقابت های لیگ استانی بوکس جوانان و بزرگسالان شهرستان های سنندج، سقز، مریوان، دهگلان، قروه، کامیاران، دیواندره و شهر سریش آباد رقابت های خود را به صورت تیمی برگزار کردند.

براساس این گزارش، هیأت بوکس استان کردستان رقابت های لیگ استانی را در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در راستای استعدادیابی و حضور در رویداد های مهم طراحی و راه اندازی کرده است.

گفتنی است، طبق اعلام هیأت کردستان رقابت های لیگ استانی بوکس نونهالان و نوجوانان روز جمعه ۹ تیرماه به میزبانی شهرستان بانه برگزار می شود.