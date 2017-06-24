ایران، مهمان ویژه فستیوال جهانی معماری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فستیوال جهانی معماری WAF پیش از این درحالی نام ایران را از فهرست انتخاب ملیت ثبت نام معماران و همچنین فهرست انتخاب مکان انتخاب پروژه حذف کرده بود که معماران ایرانی طی دوره های مختلفی در این فستیوال شرکت کرده و آثار آنان به دفعات به عنوان منتخبان فهرست کوتاه و همچنین برندگان گروه های مختلف موضوعی مورد توجه هیئت های داوران قرار گرفته بود. آن زمان، مسئولان ثبت نام فستیوال، فقدان روابط تجاری با ایران را علت این تصمیم دانستند.

اما حالا پس از گذشت دو سال و با تلاش و پیگیری جمعی از معماران ایرانی، نه تنها نام ایران به این فهرست ها برگشته که بخشی ویژه به معرفی معماری ایرانی در این فستیوال مهم و معتبر جهانی اختصاص یافته است.

نیما کیوانی، مدیر پروژه «ارسی خانه» که جایزه جهانی طراحی را از آن خود کرده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: این فستیوال، یکی از بزرگ ترین مسابقه های معماری در جهان است که هر سال در یک کشور برگزار می شود امسال، آلمان و شهر برلین، میزبان این اتفاق مهم در حوزه معماری است که معماران ایرانی هم قرار است در آن شرکت کنند.

به گفته این معمار از آنجا که زمان قانونی برای شرکت معماران در این فستیوال به پایان رسیده، بخش ویژه ای برای معماران ایرانی در نظر گرفته شده تا پروژه های سه سال اخیر خود را معرفی کنند چرا که کشور ما سه سال دراین رویداد شرکت نداشته ؛ و این اتفاق مهمی در معماری ایران است که یک فستیوال بسیار معتبر بخش ویژه ای را به آن اختصاص می دهد.

کیوانی همچنین بیان کرد از سال آینده همه چیز به روال عادی خود برمی گردد و معماران ایرانی می توانند در زمان مقرر در فستیوال معماری جهانی شرکت کنند و به رقابت با دیگر معماران جهان بپردازند.





