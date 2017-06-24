به گزارش خبرنگار مهر، بهنام احمدپور مدیر رادیو ایران با اشاره به برنامه های تابستانی این شبکه رادیویی گفت: رادیو ایران با ۲۵ عنوان برنامه در ۳۸۲۲ دقیقه در راستای اوقات فراغت والدین و فرزندان حرکت می کند.

وی ادامه داد: گروه دانش و اقتصاد با برنامه های «راه شب بامداد» چهارشنبه ها به موضوع برنامه ریزی والدین برای اوقات فراغت فرزندان می پردازد. همچنین «رهاورد» در پنج برنامه که از ساعت ۱۱:۳۰ صبح پخش می شود به تاثیر کلاس های تابستانی بر یادگیری فرزندان می پردازد.

مدیر رادیو ایران اظهار کرد: گروه ایران و رویدادها با برنامه «راه شب» بامداد سه شنبه ها که ساعت ۱۲ بامداد پخش می شود به بررسی غنی سازی اوقات مخاطب شب‌بیدار می پردازد و با مجموعه ای مناسب از مطالب فرهنگی، دینی، ادبی، طنز و موسیقی و در یک برنامه به اوقات فراغت در تابستان اشاره می شود. همچنین در «صفحه من» که در فواصل مختلف هر روز پخش می شود در فضای مجازی به صورت تعاملی با مخاطبان رادیو ایران به صورت زنده ارتباط برقرار می شود.

احمدپور با اشاره به چند برنامه دیگر یادآور شد: «باشگاه ستاره ها» جمعه ها ساعت ۲۳:۰۵ شب، ضمن اختصاص دادن کامل یک برنامه به موضوع اوقات فراغت به موضوع ساماندهی مشارکت مخاطبان در برنامه های رادیو ایران می پردازد. در گروه ورزش و تفریحات نیز «کوی نشاط» برنامه طنز و مفرح رادیو ایران در ۱۴ برنامه که از ساعت ۹ صبح اول تیر آغاز شده، ادامه می یابد و در ۱۰ دقیقه مختص موضوعات سفر و تابستان تولید می شود. «رادیو جمعه» از همین گروه در ۱۴ برنامه، ۱۰ دقیقه ای به موضوع سفر و تابستان می پردازد. میزگرد «میزبان» دوشنبه ها ساعت ۱۲:۰۰ با موضوع مدارس فوتبال پخش می شود.

مدیر رادیو ایران با اشاره به برنامه های گروه فرهنگ و اندیشه اعلام کرد: «کافه هنر» برنامه ای ترکیبی نمایشی است که روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۶:۰۰ با موضوع اوقات فراغت و کلاس هلای تفریحی و فرهنگی برای نوجوانان پخش می شود و «قرار شاعرانه» روزهای شنبه تا چهارشنبه که ساعت ۲۲:۰۵ پخش می شود به استفاده صحیح از وقت های آزاد و راه های اصولی می پردازد. برنامه «نیشدارو» هم برنامه ای تازه و طنز است که هر شب ساعت ۲۲:۴۰ روی آنتن رادیو ایران می رود. همچنین «راه شب» بامداد جمعه و بامداد شنبه ساعت ۳۰ دقیقه پخش می شود.

احمدپور ادامه داد: «خانه و خانواده» کاری از گروه ایران و جامعه است که از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۹ صبح با حضور کارشناسان خانواده به بررسی غنی سازی اوقات فراغت در خانواده ها می پردازد و «میزبان» نیز شنبه ها ساعت ۱۲ ظهر به بررسی اوقات فراغت با متولیان امور می پردازد. همچنین «ایرانشهر» با بررسی راه های مناسب پر کردن اوقات فراغت ساعت ۱۹:۰۵ مهمان خانواده ها می شود، ضمن اینکه هر صبح «سلام ایران» با حضور مسئولان به بررسی اوقات فراغت می پردازد.

مدیر رادیو ایران در پایان با اشاره به فعالیت تحریریه پخش و نظارت تصریح کرد: در فواصل پخش هر روز به مدت ۴۲ دقیقه موضوعاتی همچون اهمیت اوقات فراغت، اوقات فراغت و خانواده، سفر، مطالعه، آموزش و یادگیری هنرها و حرفه های متنوع، ورزش، راهیان نور، انس با قرآن، ارتباط با مراکز علمی و فرهنگی شهر و روستا ارتباط با مساجد و کتابخانه ها و... مشارکت در کارها و هنرهای گروهی، حفظ ارتباط با مدارس و بهره بردن از کلاس های آموزشی و اردوهای تابستانی مطرح می شود.