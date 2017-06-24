نساجی اولین حریف تدارکاتی تیم استقلال شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نساجی مازندران بعنوان نخستین حریف تدارکاتی این فصل استقلال تهران مشخص شد و دو تیم طی این دیدار تدارکاتی رو در روی هم قرار خواهند گرفت.

دو تیم استقلال تهران و نساجی مازندران عصر روز شنبه ۱۰ تیر ماه در زمین شماره دو ورزشگاه آزادی به مصاف هم خواهند رفت. این دیدار پشت درهای بسته و بدون حضور اصحاب رسانه و هواداران انجام خواهد شد.

هدایت تیم فوتبال نساجی قائمشهر که در لیگ دسته اول کشور حضور دارد بر عهده مهدی پاشازاده، مدافع و کاپیتان سال های نه چندان دور آبی پوشان است.