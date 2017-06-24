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۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۶:۵۱

نساجی اولین حریف تدارکاتی تیم استقلال شد

نساجی اولین حریف تدارکاتی تیم استقلال شد

تیم فوتبال نساجی مازندران بعنوان اولین حریف تدارکاتی این فصل استقلال مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نساجی مازندران بعنوان نخستین حریف تدارکاتی این فصل استقلال تهران مشخص شد و دو تیم طی این دیدار تدارکاتی رو در روی هم قرار خواهند گرفت.

دو تیم استقلال تهران و نساجی مازندران عصر روز شنبه ۱۰ تیر ماه در زمین شماره دو ورزشگاه آزادی به مصاف هم خواهند رفت. این دیدار پشت درهای بسته و بدون حضور اصحاب رسانه و هواداران انجام خواهد شد. 

هدایت تیم فوتبال نساجی قائمشهر که در لیگ دسته اول کشور حضور دارد بر عهده مهدی پاشازاده، مدافع و کاپیتان سال های نه چندان دور آبی پوشان است. 

کد مطلب 4013808

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