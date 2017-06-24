آسفالت ریزی معابر ورامین با ۵۰ میلیارد ریال اعتبار آغاز شد

صادق عباسی، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که آسفالت ریزی معابر اصلی وفرعی درجه یک شهر ورامین با اعتباری بالغ بر پنجاه میلیارد ریال در سطح شهر آغاز شده است، افزود: تراش و روکش آسفالت معابر ذیل با ۳ اکیپ اجرایی به صورت مکانیزه در سطح شهر ورامین در دست اقدام است.

وی افزود: آسفالت ریزی و بهسازی ۲۲ معبر اصلی و فرعی شهر ورامین هم اکنون در سطح این شهر در حال اجرا است و با جدیت ادامه خواهد داشت.

معاون فنی و عمرانی شهرداری ورامین سپس به معابر دیگر ورامین اشاره کرد و گفت: عملیات آسفالت ریزی در ۱۸ معبر شهر ورامین نیز تا ۲ ماه آینده تکمیل شده و به بهره برداری می رسند.

وی گفت: خیابان های ۷ تیر، امام حسین(ع) ، سیراوندی، شهید زواره و ۱۲ متری پشت منطقه ۲ شهرداری ورامین در منطقه خیرآباد، خیابان های شهید منظمی و شهید کلاهدوز امرآباد، خیابان ۱۲ متری اصلی و خیابان اصلی شهرک نور، خیابان «سی. ان. جی» حصارک، جاده جعفر آباد، خیابان شهید هاشمی نژاد کارخانه قند، خیابان شهید هاشمی نژاد روغنکشی، خیابان شهید محمدی ( کرمانی) ، ۲۰ متری رسالت، خیابان شهید بحیرایی و آیت ا...کاشانی جزو این ۱۸ خیابان و معبر هستند.



