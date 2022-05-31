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۱۰ خرداد ۱۴۰۱، ۹:۰۸

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

افزایش ۶۵ درصدی پخش آسفالت در معابر محلات غرب تهران

افزایش ۶۵ درصدی پخش آسفالت در معابر محلات غرب تهران

شهردار منطقه ۲۲ با اشاره به توجه ویژه این دوره از مدیریت شهری به موضوع نوسازی معابر، گفت: در دو ماه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۵ درصد افزایش پخش آسفالت صورت گرفته است.

وحیدرضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش ۶۵ درصدی پخش آسفالت در معابر محلات غرب تهران خبر داد و افزود: با توجه به شرایط ویژه و خاص این منطقه به لحاظ وجود معابر در حال شکل گیری و در حال توسعه و لزوم برنامه ریزی لازم جهت اجرا به درخواست شهروندان در ماه‌های فروردین و تا پایان اردیبهشت سال جاری در یک اقدام کم سابقه مقدار هفت هزار و ۴۰۰ تن آسفالت در معابر محلات ۱۲ گانه و محورهای بزرگراهی منطقه استفاده شده که ۶۳ درصد نسبت به ۲ ماهه سال مشابه بیشتر بوده است.

وی ادامه داد: از این مقدار بار آسفالت یک هزار و ۶۵۰ تن از سوی تیم‌های نگهداشت در ۲۳۰ نقطه از معابر سطح محلات ۱۲ گانه لکه گیری انجام شده است.

شهردار منطقه ۲۲ عنوان کرد: پنج معبر شامل بلوار کوهک، خیابان هوانیروز، عطار، پاکزاد و جوزانی به شکل کامل تراش و روکش شده است.

وی خاطر نشان کرد: از دیگر اقداماتی که برای این حجم آسفالت مورد بهره برداری قرار گرفته ایجاد ۸ معبر خاکی به آسفالت بوده است که در مدت زمان کوتاه رضایت مندی شهروندان این منطقه غربی پایتخت را فراهم کرده است.

کد مطلب 5503415

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