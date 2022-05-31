وحیدرضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش ۶۵ درصدی پخش آسفالت در معابر محلات غرب تهران خبر داد و افزود: با توجه به شرایط ویژه و خاص این منطقه به لحاظ وجود معابر در حال شکل گیری و در حال توسعه و لزوم برنامه ریزی لازم جهت اجرا به درخواست شهروندان در ماه‌های فروردین و تا پایان اردیبهشت سال جاری در یک اقدام کم سابقه مقدار هفت هزار و ۴۰۰ تن آسفالت در معابر محلات ۱۲ گانه و محورهای بزرگراهی منطقه استفاده شده که ۶۳ درصد نسبت به ۲ ماهه سال مشابه بیشتر بوده است.

وی ادامه داد: از این مقدار بار آسفالت یک هزار و ۶۵۰ تن از سوی تیم‌های نگهداشت در ۲۳۰ نقطه از معابر سطح محلات ۱۲ گانه لکه گیری انجام شده است.

شهردار منطقه ۲۲ عنوان کرد: پنج معبر شامل بلوار کوهک، خیابان هوانیروز، عطار، پاکزاد و جوزانی به شکل کامل تراش و روکش شده است.

وی خاطر نشان کرد: از دیگر اقداماتی که برای این حجم آسفالت مورد بهره برداری قرار گرفته ایجاد ۸ معبر خاکی به آسفالت بوده است که در مدت زمان کوتاه رضایت مندی شهروندان این منطقه غربی پایتخت را فراهم کرده است.