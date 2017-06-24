انفجار تریلر ٢٨ هزارلیتری بنزین در اقدام موشکی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم شب شعر قیام موشک ها که در سازمان هنری رسانه ای اوج برگزار شد، گفت: ما یک وظیفه ای را انجام دادیم که به واسطه شرارت تروریست های تکفیری به نیابت از کل ملت ایران انتقام گرفتیم.

وی افزود: استقبالی که همه اقشار و طیف ها از این اقدام انجام دادند فارغ از گرایش های مختلف بی نظیر بود.

سردارحاجی زاده تاکید کرد: این استقبال فقط محدود به ایران نبود بلکه در یمن سوریه عراق و لبنان هم استقبال زیادی از این عملیات شد.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اشاره به کیفیت اجرای عملیات لیلة القدر، گفت: یکی از موشک ها باعث اتش سوزی مهیبی شد. در ایستگاه رصد از این حجم آتش متعجب شده بودیم که بعدها متوجه شدیم یک تریلر ٢٨ هزارلیتری بنزین در کنار مقر انها بوده که انفجار آن باعث توسعه اتش سوزی شده است.

حاجی زاده گفت: ابعاد ناگفته در باره این عملیات بسیار زیاد است.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه تاکید کرد: همانطور که ملت ایران یکپارچه از این حرکت استقبال کردند، باید بدانیم که مهمترین عامل اقتدار ما وحدت و یکپارچگی است.

سردار حاجی زاده در پایان گفت: باید از این فرصت استفاده کرد .موشک و سلاح لازمه دفاع از کشور است اما مهمترین عامل حفظ وحدت در کشور است.