شروع کلاس های ترم تابستان دانشگاه شهید بهشتی از ۱۷ تیرماه

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه شهید بهشتی، در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ ترم تابستــانی برگزار می کند. تقویم آموزشی دوره تابستان ۹۶ دانشگاه شهید بهشتی اعلام شد.
انتخاب واحد دانشجویان در ترم تابستان از ۲۳ خرداد ۹۶ آغاز شده و تا ۱۰ تیرماه ۹۶ ادامه دارد. کلاس ها از شنبه ۱۷ تیرماه آغاز می شود.
|تقویم آموزشی دوره تابستان ۹۶ دانشگاه شهید بهشتی
|انتخاب واحد
|سه شنبه ۲۳ خرداد ماه لغایت شنبه ۱۰ تیر ماه
|شروع کلاس ها
|شنبه ۱۷ تیر ماه
|آخرین مهلت حذف درس
|چهارشنبه ۲۵ مرداد ماه
|پایان کلاس ها
|چهارشنبه ۲۵ مرداد ماه
|امتحانات
|شنبه ۲۸ مرداد ماه الی پنج شنبه ۲ شهریور ماه
دروسی که در تابستان ۹۶ دانشگاه شهید بهشتی ارایه می شود به شرح زیراست :
|دروس قابل ارائه در تابستان ۹۶ دانشگاه شهید بهشتی
|نام درس
|تعداد واحد
|فارسی
|۳
|زبان خارجی
|۳
|اندیشه اسلامی۱(مبدا و معاد)
|۲
|اندیشه اسلامی ۲(نبوت و امامت)
|۲
|اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)
|۲
|انقلاب اسلامی ایران
|۲
|تاریخ تحلیلی صدر اسلام
|۲
|تفسیر موضوعی قرآن
|۲
|تفسیر موضوعی نهج البلاغه
|۲
|دانش خانواده و جمعیت
|۲
|تربیت بدنی
|۱
|ورزش ۱
|۱
|شیمی عمومی۱
|۳
|فیزیک۱
|۳
|فیزیک۲
|۳
|ریاضی مهندسی
|۳
