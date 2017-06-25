۴ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۵۶

شروع کلاس های ترم تابستان دانشگاه شهید بهشتی از ۱۷ تیرماه

ثبت نام ترم تابستان دانشگاه شهید بهشتی تا ۱۰ تیرماه ۹۶ ادامه دارد و کلاس ها از شنبه ۱۷ تیرماه آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه شهید بهشتی، در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ ترم تابستــانی برگزار می کند. تقویم آموزشی دوره تابستان ۹۶ دانشگاه شهید بهشتی اعلام شد.

انتخاب واحد دانشجویان در ترم تابستان از ۲۳ خرداد ۹۶ آغاز شده و تا ۱۰ تیرماه ۹۶ ادامه دارد. کلاس ها از شنبه ۱۷ تیرماه آغاز می شود.

تقویم آموزشی دوره تابستان ۹۶ دانشگاه شهید بهشتی
انتخاب واحد سه شنبه ۲۳ خرداد ماه لغایت شنبه ۱۰ تیر ماه
شروع کلاس ها شنبه ۱۷ تیر ماه
آخرین مهلت حذف درس چهارشنبه ۲۵ مرداد ماه
پایان کلاس ها چهارشنبه ۲۵ مرداد ماه
امتحانات شنبه ۲۸ مرداد ماه الی پنج شنبه ۲ شهریور ماه

دروسی که در  تابستان ۹۶ دانشگاه شهید بهشتی ارایه می شود به شرح زیراست :

دروس قابل ارائه در تابستان ۹۶ دانشگاه شهید بهشتی
نام درس تعداد واحد
فارسی ۳
زبان خارجی ۳
اندیشه اسلامی۱(مبدا و معاد) ۲
اندیشه اسلامی ۲(نبوت و امامت) ۲
اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) ۲
انقلاب اسلامی ایران ۲
تاریخ تحلیلی صدر اسلام ۲
تفسیر موضوعی قرآن ۲
تفسیر موضوعی نهج البلاغه ۲
دانش خانواده و جمعیت ۲
تربیت بدنی ۱
ورزش ۱ ۱
شیمی عمومی۱ ۳
فیزیک۱ ۳
فیزیک۲ ۳
ریاضی مهندسی ۳

زهرا سیفی

