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۶ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۰۷

قابلیت جدید اینستاگرام برای مشاهده پست ها

قابلیت جدید اینستاگرام برای مشاهده پست ها

اینستاگرام قابلیت جدید« فقط دوستان» را اضافه کرده است. به این ترتیب فقط فالوورهایی که کاربر تعیین می کند می توانند پست ها و استوری های او را تماشا کنند.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، اینستاگرام ویژگی «فقط دوستان» را به قابلیت های اپلیکیشن خود افزوده است. این قابلیت مشاهده پست ها و استوری کاربر را به دلخواه او محدود می کند.

این ویژگی که Favorites نامیده می شود، فهرستی از فالوورهای کاربر برای به اشتراک گذاری محتوا را تهیه می کند. این فهرست با رنگ سبز در بالای صفحه نمایش داده می شود و به کاربر گوشزد می کند پست ها و استوری های او برای چه افرادی به اشتراک گذاشته می شود. البته ویژگی جدید فقط برای گروهی کوچک فعال شده و اینستاگرام هنوز اعلام نکرده آن را به طور کامل ارائه خواهد کرد یا خیر.

پیش از این کاربران فقط می توانستند با استفاده از ویژگی Finstagram  مشخص کنند چه افرادی پست های آنان را تماشا کنند.

کد مطلب 4015481

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