دومین شهید مدافع حرم استان بوشهر خاکسپاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه گناوه عصر چهارشنبه در آئین خاکسپاری دومین شهید مدافع حرم استان بوشهر در گناوه اظهار داشت: به برکت خون شهدا امنیت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی روز به روز در حال افزایش است.

حجت‌الاسلام سیدعبدالهادی رکنی‌حسینی اضافه کرد: امروز شاهد حضور گسترده و پرشور مردم در مراسم تشییع شهید هستیم که بیانگر عشق و ارادت مردم استان بوشهر و شهرستان گناوه به شهدا است.

وی با اشاره به اینکه مردم بار دیگر با حضور پرشور خود پیمان مجددی با آرمان‌های شهدای دفاع حرم و انقلاب بستند، بیان کرد: شهدای مدافع حرم با نثار خون خود از مرزهای کشور و اهل بیت (ع) دفاع و صیانت کردند.

مراسم استقبال از شهید عید محمد رضایی دومین شهید مدافع حرم استان بوشهر صبح امروز با حضور گرم مردم و مسئولان استان در فرودگاه بین‌المللی بوشهر برگزار شده بود.

شهید عید محمد رضایی از اتباع افاغنه مقیم گناوه است که در درگیری با تروریست‌های تکفیری در سوریه به شهادت رسید.