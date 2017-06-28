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۷ تیر ۱۳۹۶، ۲۱:۲۲

در گناوه؛

دومین شهید مدافع حرم استان بوشهر خاکسپاری شد

دومین شهید مدافع حرم استان بوشهر خاکسپاری شد

بوشهر - در میان استقبال پرشور و باشکوه مردم استان بوشهر، پیکر مطهر شهید عید محمد رضایی دومین شهید مدافع حرم استان بوشهر در گناوه خاکسپاری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه گناوه عصر چهارشنبه در آئین خاکسپاری دومین شهید مدافع حرم استان بوشهر در گناوه اظهار داشت: به برکت خون شهدا امنیت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی روز به روز در حال افزایش است.

حجت‌الاسلام سیدعبدالهادی رکنی‌حسینی اضافه کرد: امروز شاهد حضور گسترده و پرشور مردم در مراسم تشییع شهید هستیم که بیانگر عشق و ارادت مردم استان بوشهر و شهرستان گناوه به شهدا است.

وی با اشاره به اینکه مردم بار دیگر با حضور پرشور خود پیمان مجددی با آرمان‌های شهدای دفاع حرم و انقلاب بستند، بیان کرد: شهدای مدافع حرم با نثار خون خود از مرزهای کشور و اهل بیت (ع) دفاع و صیانت کردند.

مراسم استقبال از شهید عید محمد رضایی دومین شهید مدافع حرم استان بوشهر صبح امروز با حضور گرم مردم و مسئولان استان در فرودگاه بین‌المللی بوشهر برگزار شده بود.

شهید عید محمد رضایی از اتباع افاغنه مقیم گناوه است که در درگیری با تروریست‌های تکفیری در سوریه به شهادت رسید.

کد مطلب 4016585

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