بازیکنان شاخص استقلال خوزستان به تمرین اضافه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه تمرین تیم استقلال خوزستان برای حضور در هفدهمین دوره لیگ برتر از ساعت ۲۱ دیشب با حضور مربیان و بازیکنان این تیم در زمین شماره یک استادیوم تختی اهواز آغاز شد.
بازیکنانی نظیر وحید شیخویسی، عقیل کعبی، سلمان بحرانی، ابوالفضل علایی و ... که در تمرین روز قبل از آن، غیبت داشتند، در دومین تمرین آبیپوشان در فصل جدید شرکت کرده و همراه با بازیکنان جدید و قدیم این تیم به تمرین پرداختند.
عبدالله ویسی، بهروز مکوندی، هوشنگ لوئینیان، کریم بوستانی و رافائل مربی بدنساز برزیلی بهعنوان اعضای کادر فنی استقلال خوزستان در تمرین چهارشنبه شب حاضر هستند.
نظر شما