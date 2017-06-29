به گزارش خبرنگار مهر، ظفر افشون روز پنجشنبه در جلسه بررسی مشکلات محوطه تاریخی تیمره در خمین اظهار داشت: محوطه تاریخی تیمره و سنگ نگاره های باستانی این منطقه از جمله آثار تاریخی مهم و با ارزش کشور است که باید حفظ شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی افزود: در این رابطه اگر فعالیت های معدنی در این محدوده تاریخی موجب آسیب به سنگ نگاره ها گردد باید هر چه سریع تر متوقف شود.

افشون بیان کرد: دستگاه های مرتبط و مسئول تاکنون پیگیری های بسیاری در راستای توقف فعالیت معدنی در محدوده منطقه تیمره خمین انجام داده اند که منجر به صدور حکم مرجع قضائی نیز شده بنابراین باید هر چه سریعتر از ادامه این تخریب ها و معدن کاوی در منطقه تیمره جلوگیری شود .

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی خاطرنشان ساخت: با وجود آن که فعالیت معدنی در این منطقه منجر به ایجاد اشتغال و درآمدزایی است اما امکان آن وجود دارد که ظرفیت گردشگری این منطقه فعال شده و به این طریق اشتغال ایجاد شود، همچنین مجوز معدنی مذکور به منطقه دیگری که موجب آسیب به این سنگ نگاره ها نگردد انتقال داده شود.

وی تصریح کرد: در رابطه با آنچه که مربوط به سرمایه و داشته های تاریخی و تمدنی کشور است بایستی با قاطعیت از این سرمایه ها صیانت کنیم و اجازه ندهیم این داشته های تجدیدناپذیر نابود شوند.