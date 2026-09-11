به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی امروز در بازدید از محل آزمون‌ کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و موسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱۴۰۵ در دانشگاه ملی مهارت دختران دکتر شریعتی در جمع خبرنگاران گفت: با برگزاری آزمون‌های کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و موسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱۴۰۵ و آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در صبح روز جمعه ۲۰ شهریور ماه آزمون های ورود به آموزش عالی سال ۱۴۰۵ به پایان رسید.

محمدی درباره جزئیات برگزاری این آزمون‌ها، گفت: در آزمون کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و موسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱۴۰۵ تعداد ۱۳۷ هزار و ۲۰۴ متقاضی ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۵۴ درصد زن و ۴۶ درصد مرد هستند. این آزمون در ۱۰۸ حوزه‌ اصلی دانشگاه و موسسات آموزش عالی و ۲۰۷ حوزه فرعی در ۹۶ شهرستان در سراسر کشور و ۴ هزار کدرشته محل برگزار شده است.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور درباره آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۵ نیز گفت: تعداد ۴۳ هزار و ۹۵۵ متقاضی در این آزمون ثبت نام کرده‌اند که این تعداد ۵۱ درصد مرد و ۴۹ درصد زن هستند. این آزمون هم صبح امروز جمعه ۲۰ شهریور ماه در ۹۷ حوزه‌ اصلی دانشگاه و موسسات آموزش عالی و ۱۴۱ حوزه فرعی در ۹۶ شهرستان و ۳۵۰۰ کدرشته محل در سراسر کشور برگزار شده است.

محمدی درباره جزئیات آزمون انتخاب سردفتر اسناد رسمی ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سال ۱۴۰۵ (نوبت سال ۱۴۰۴) گفت: همزمان با این آزمون ها صبح امروز جمعه ۲۰ شهریور آزمون انتخاب سردفتر هم برگزار شد که در این آزمون نیز ۳۸ هزار و ۷۸۲ متقاضی شرکت کرده‌اند که از این تعداد ۶۱ درصد زن و ۳۹ درصد مرد هستند.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: با برگزاری این سه آزمون کشوری، نکته قابل تامل تاب آوری سازمان سنجش در شرایط بحرانی است. آزمون های کشور در این شرایط و با توجه به تاب آوری سازمان سنجش در بالاترین ضریب امنیت و کیفیت برگزار شد. خدمات کیفی ما به ذینفعان لحظه ای دچار خلل نشد. بنابراین دو مقوله تاب آوری نظام سنجش و پذیرش و ارائه مستمر خدمات دو مقوله مورد توجه سازمان سنجش بوده است و جا دارد از شبکه ملی حفاظت، اجرا، اطلاع رسانی و پشتیبانی آزمون ها قدردانی کنم.

وی افزود: مهمترین رویدادهای علمی کشور را سازمان سنجش رقم زده است. از آزمون های سراسری با بیش از یک میلیون نفر تا آزمون های کاردانی، همه بدون خلل و مشکلی برگزار شدند.