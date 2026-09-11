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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۵۴

خوزستان رتبه نخست تولید کلزا در کشور را کسب کرد

خوزستان رتبه نخست تولید کلزا در کشور را کسب کرد

اهواز - رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: با ثبت تولید ۶۸ هزار و ۱۸ تن کلزا، این استان موفق شد رتبه نخست کشور را در تولید این محصول استراتژیک به خود اختصاص دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد سلطانی کاظمی پیش از ظهر امروز جمعه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: استان خوزستان با همت کشاورزان همانند سال گذشته موفق به کسب رتبه برتر کشوری در تولید کلزا شد.

وی در تشریح جزئیات آمار تولید محصولات آبی و دیم افزود: در بخش کلزای آبی، ۵۸ هزار و ۵۰۹ تن محصول از سطح ۲۹ هزار و ۴۳۰ هکتار برداشت شد و در بخش کلزای دیم نیز ۹ هزار و ۵۰۹ تن محصول از سطح ۹ هزار و ۷۴۹ هکتار استحصال شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ادامه داد: در مجموع ۳۹ هزار و ۱۷۹ هکتار از اراضی استان زیر کشت کلزا قرار گرفت که منجر به تولید ۶۸ هزار و ۱۸ تن دانه روغنی شد. این میزان تولید گامی بلند در جهت خودکفایی در تولید روغن خوراکی و تقویت امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود.

سلطانی کاظمی در پایان این موفقیت را حاصل برنامه‌ریزی دقیق و رعایت اصول فنی از سوی بهره‌برداران دانست و بر استمرار حمایت‌های این سازمان از کشت محصولات استراتژیک تأکید کرد.

کد مطلب 6943718

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