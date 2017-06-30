«گوگل فوتوز» صورت افراد را در عکس شناسایی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، خدمت «گوگل فتوز» قابلیت های جدیدی برای به اشتراک گذاری عکس ها ارائه کرده است. جالب آنکه این قابلیت ها به کمک هوش مصنوعی فعال می شوند.

این شرکت فناوری اعلام کرده خدمت Suggested Sharing را راه اندازی کرده است. این خدمت در حقیقت یک روبات است که با بررسی عکس های فرد به دنبال افراد آشنا می گردد تا تصاویر را با آنها به اشتراک بذارد.

همچنین گوگل از خدمت Shared libraries نیز رونمای کرده است. هدف از طراحی این ویژگی، سهولت به اشتراک گذاری آلبوم های عکس با اعضای خانواده و دوستان است.

خدمت گوگل فوتوز در حقیقت ابزاری برای حفظ و ذخیره عکس های کاربران در خدمت ابر این شرکت است. این برنامه دارای یک دستیار مجازی قدرتمند است که می تواند تصاویر را به کلاژ، انیمیشن و فیلم تبدیل کند.

همچنین گوگل فوتوز به کاربران اجازه می دهد استایل تصاویر خود را بسازند، رویدادهای خاطره انگیز را به کاربر یادآوری می کند و تصاویر را در آلبوم های مختلف دسته بندی می کند.

به هرحال هدف اصلی از ایجاد این ویژگی جدید، تسهیل به اشتراک گذاری تصاویر با دوستان و خانواده است.

همچنین افزودنی جدید Suggested Sharing نیز با استفاده از ماشین یادگیری به طور اتوماتیک تصاویر موجود درعکس را شناسایی و دریافت کنندگانی را برای عکس پیشنهاد می کند.