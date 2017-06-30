به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال مکزیک در نیمه نهایی جام کنفدراسیونها با نتیجه ۴ بر یک مغلوب آلمان شد و از رسیدن به فینال بازماند. با این حال خاویر ارناندس به تیم ملی کشورش افتخار میکند.
او بعد از شکست تیمش به خبرنگاران گفت: احساس خوبی ندارم. اما سرم را بالا میگیرم و به کل تیم، کادر مربیگری و هواداران افتخار میکنم. اگر همیشه در فوتبال عدالت برقرار بود اوضاع متفاوت میشد. البته این را نمیگویم که برد آلمان را بیارزش کنم یا برای باختمان بهانه بیاورم.
چیچاریتو از احساس ناکامیاش هم گفت: حالا تنها چیزی که در ذهن همه ما هست غم و ناراحتی است. هیچ کس دوست ندارد به این شکل ببازد. آن هم در یک نیمه نهایی. واقعا میخواستیم به فینال برسیم. مقابل قهرمان جهان پیش افتادیم، این برای فوتبال مکزیک مهم است و حالا باید درک کنیم که چه جایگاهی در فوتبال دنیا داریم.
مهاجم تیم فوتبال لورکوزن آلمان در ادامه گفت: با پرتغال، قهرمان اروپا، برای سوم شدن و در دیداری حذفی بازی خواهیم کرد و این چیزی است که ۴ سال پیش به آن نرسیده بودیم. ما قدم به قدم جلو میرویم و این طور نیست که پیشرفتمان روز به روز باشد.
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