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۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۹:۵۹

بعد از شکست مقابل آلمان؛

چیچاریتو: باختیم، اما سرمان را بالا می‌گیریم

چیچاریتو: باختیم، اما سرمان را بالا می‌گیریم

مهاجم تیم ملی فوتبال مکزیک بعد از شکست تیمش برابر آلمان و بازماندن از رسیدن به فینال این بازی‌ها مدعی شده با وجود شکست سرشان را بالا می‌گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال مکزیک در نیمه نهایی جام کنفدراسیون‌ها با نتیجه ۴ بر یک مغلوب آلمان شد و از رسیدن به فینال بازماند. با این حال خاویر ارناندس به تیم ملی کشورش افتخار می‌کند.

او بعد از شکست تیمش به خبرنگاران گفت: احساس خوبی ندارم. اما سرم را بالا می‌گیرم و به کل تیم، کادر مربی‌گری و هواداران افتخار می‌کنم. اگر همیشه در فوتبال عدالت برقرار بود اوضاع متفاوت می‌شد. البته این را نمی‌گویم که برد آلمان را بی‌ارزش کنم یا برای باختمان بهانه بیاورم.

چیچاریتو از احساس ناکامی‌اش هم گفت: حالا تنها چیزی که در ذهن همه ما هست غم و ناراحتی است. هیچ کس دوست ندارد به این شکل ببازد. آن هم در یک نیمه نهایی. واقعا می‌خواستیم به فینال برسیم. مقابل قهرمان جهان پیش افتادیم، این برای فوتبال مکزیک مهم است و حالا باید درک کنیم که چه جایگاهی در فوتبال دنیا داریم.

مهاجم تیم فوتبال لورکوزن آلمان در ادامه گفت: با پرتغال، قهرمان اروپا، برای سوم شدن و در دیداری حذفی بازی خواهیم کرد و این چیزی است که ۴ سال پیش به آن نرسیده بودیم. ما قدم به قدم جلو می‎رویم و این طور نیست که پیشرفتمان روز به روز باشد.

کد مطلب 4017374

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