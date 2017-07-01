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۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۴۸

با تصمیم کمیته فوتسال؛

آذرخش بندرعباس مقابل فرش آرا ۳ بر صفر بازنده شد

آذرخش بندرعباس مقابل فرش آرا ۳ بر صفر بازنده شد

با اعلام کمیته فوتسال، نتیجه دیدار برگزار نشده آذرخش بندرعباس با تیم فرش آرا مشهد به سود تیم فرش آرا اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال آذرخش بندرعباس در دیدار افتتاحیه لیگ برتر فوتسال مقابل فرش آرا مشهد حاضر نشد تا جنجال هفته نخست مسابقات لیگ برتر را رقم بزند.

کمیته فوتسال ضمن ارسال گزارش این اقدام تیم آذرخش به کمیته انضباطی، نتیجه این بازی را ۳ بر صفر به سود فرش آرا اعلام کرد.

کاظم سلیمانی دبیر کمیته فوتسال در گفتگو با خبرنگار مهر، با تایید این مطلب گفت: طبق ماده ۸۴ آیین نامه انضباطی، این اختیار داده شده است که اگر تیمی در یک مسابقه شرکت نکرد،  بازی با نتیجه ۳ بر صفر اعلام شود. ما هم این نتیجه را برای بازی فرش آرا اعمال کردیم.

کد مطلب 4017938

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