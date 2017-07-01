دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، در خصوص اینکه کمیته فیلترینگ زیر نظر دادستانی احکام قصایی از جمله فیلتر را صادر می کند، چرا برخی کانال های تلگرامی ضد انقلابی فیلتر نمی شود؟ گفت: کارگروه تعیین مصادیق هر از چندگاهی تشکیل جلسه می دهد و مرتب در هر هفته بین ۱۶ تا ۱۸ هزار کانال و سایت یا موارد مستجن یا خلاف عفت عمومی و دین فیلتر می شود.

وی افزود: بخشی از این شبکه های اجتماعی از تلگرام استفاده می کنند و سرور تلگرام در ایران نیست، به وزارت ارتباطات اعلام می کنیم تا به مدیران این پیام رسان اعلام شود با این حال یک مقدار کوتاهی در داخل کشور است اما الان نمیخواهم افراد مقصر را معرفی می کنیم. ما پیگیری می کنیم اما باید بین دستگاه قضایی و دستگاه های مرتبط هم افزایی باشد.

منتطری تصریح کرد: همان طور که رهبر انقلاب فرمودند باید شبکه ملی ارتباطات به وجود بیایید تا شاهد این خسارت ها و ضربه ها نباشیم. اخیرا در شورای عالی فضای مجازی آیین نامه ای به تصویب رسید که در آن تکلیف شده شبکه هایی که در ایران می خواهند فعالیت کنند باید سرورهایش در داخل کشور باشد. منتظر ابلاغ این آیین نامه هستیم و به صراحت اعلام می کنم در اجرای این آیین نامه قطعا با شبکه هایی که قانون را رعایت نمی کنند و به عفت خانواده ها ضربه می زنند، برخورد می کنیم و هیچ تعارفی هم نداریم و خوشبختانه زیر ساخت قانونی هم آماده شده است.

منتظری در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه آیا دادستانی به موضوع بازداشت ایرانیان در عربستان ورود کرده است؟ گفت: پیگیری این موضوع به تعطیلات خورد با این حال از دادستان حوزه بوشهر خواسته ایم گزارشی را اعلام کند.