ترامپ و امیر قطر تلفنی گفتگو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «شیخ تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر و «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در گفتگویی تلفنی به بررسی تحولات بحران قطر و پیامدهای آن بر منطقه پرداختند.

در همین راستا، خبرگزاری قطر اعلام کرد که امیر قطر در گفتگوی تلفنی با ترامپ تحولات بحران بین این کشور و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و پیامدهای آن بر منطقه را مورد بررسی قرار داد.

بررسی مواضع آمریکا و دیگر کشورها در قبال این بحران و ضرورت حل آن از طریق گفتگو و دیپلماتیک به منظور حفظ امنیت و ثبات منطقه از دیگر محورهای گفتگوی تلفنی سران آمریکا و قطر اعلام شده است.

بر اساس این گزارش، دو طرف همچنین بر ضرورت ادامه تلاش ها و حمایت از تلاش های بین المللی و منطقه ای در زمینه مقابله تروریسم و افراط گرایی تاکید کردند.

گفتگوی تلفنی امیر قطر و رئیس جمهوری آمریکا در حالی است که چهار کشور عربستان، امارات، بحرین و مصر با درخواست کویت که خواستار تمدید ۴۸ ساعته مهلت به قطر برای پاسخ به مطالبات آنها شده بود، موافقت کردند.