به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه ای مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران صبح امروز سه شنبه ۱۳ تیرماه با حضور سیدصادق موسوی مدیرعامل انجمن و آرش عباسی مشاور مدیرعامل و مدیر ارتباطات و اطلاع رسانی انجمن برگزار شد.

در ابتدای این نشست عباسی عنوان کرد: عمده ترین برنامه هایی که در بخش روابط عمومی انجمن در نظر داریم یکی برگزاری جشنواره جهانی فیلم کوتاه تهران و سه جشنواره منطقه ای و دیگری برپایی پاتوق فیلم کوتاه- سینما آینده است که البته جشنواره فیلم کوتاه توسط دوستان دوران قبل پایه گذاری شده و ما تلاشمان این است که به بهترین شکل ممکن آن را برگزار کنیم.

وی ادامه داد: سینمای کوتاه حق دارد به اندازه فیلم بلند دیده شود و پاتوق فیلم کوتاه یکی از بهترین فرصت ها برای دیده شدن فیلمسازان جوان است که این برنامه هر هفته دوشنبه ها در پردیس سینمایی چارسو برگزار می شود.

در ادامه نشست موسوی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران بیان کرد: از زمان حضور من در انجمن، ۶ ماه می گذرد و شاید می توانستیم این نشست را زودتر برگزار کنیم اما همین که در سال جدید در خدمت شما هستم آن را به فال نیک می گیرم. انجمن سینمای جوانان، تنها نهاد سینمایی است که ریشه اش به پیش از انقلاب باز می گردد و در آن زمان کانون سینماگران آماتور ایران نام داشت.

این مدیر سینمایی ادامه داد: انجمن به مدد مدیران قدرتمند گذشته اش تا به امروز واقعا افتخارآفرین بوده و توانسته چند ده هزار نفر را در طول این چند سال آموزش دهد که هر کدام در حوزه های مختلف مشغول به کار هستند و من خوشحالم که این افتخار نصیبم شد که مدتی در خدمت انجمن باشم.

وی در مورد برنامه های جدید انجمن سینمای جوانان توضیح داد: هدفی که در سال جدید برای فعالیت های نهادهای زیرمجموعه سازمان سینمایی تعریف شده، افزایش سهم ایران در بازار بصری منطقه و جهان است. در واقع هدف نهایی ما این است که خوراک بصری کشور را در حوزه تلویزیون، سینما و نمایش خانگی افزایش دهیم چون در این سال ها در دنیا مصرف کالاهای تصویری افزایش بسیاری پیدا کرده است. در حقیقت حفظ سهم کنونی کار سختی است اما ما می خواهیم سهممان از آثار بصری را افزایش دهیم.

موسوی متذکر شد: قرار است تمام موسسات ۶ گانه سازمان سینمایی دست به دست هم دهیم تا این اتفاق رقم بخورد. مهد تولید فیلم کوتاه در انجمن است که از جمله مأموریت های اصلی ما به حساب می آید. جدا از بحث آموزش، انجمن سینمای جوانان تنها متولی تولید فیلم کوتاه در کشور است و ما همیشه تولید فیلم کوتاه حرفه ای را مدنظر داشته ایم. در این دوره قرار است تمام برنامه ها از حضور بین‌المللی تا برگزاری کلاس های آموزشی و جشنواره فیلم کوتاه معطوف به تولید فیلم های کوتاه باشد.

در این دوره قرار است تمام برنامه ها از حضور بین‌المللی تا برگزاری کلاس های آموزشی و جشنواره فیلم کوتاه معطوف به تولید فیلم های کوتاه باشد مدیرعامل انجمن سینمای جوانان درباره افزایش بودجه انجمن تأکید کرد: امسال افزایش بودجه و امکانات داشتیم و تلاش می کنیم هزینه های پشتیبانی را کاهش دهیم و پول بیشتری را به تولید آثار اختصاص دهیم تا تولیدمان بیشتر از سال گذشته باشد همچنین ارتقای آموزش را در سراسر کشور مدنظر قرار دادیم و در بخش های محروم، حتماً آموزش های بیشتری را خواهیم داشت. همچنین استفاده از تولیدات استادمحور را در دستور کار قرار دادیم.

وی درباره برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران تصریح کرد: با افتخار موجه ترین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه منطقه متعلق به ماست و باید عنوان کنم حوزه بین‌الملل ما ارتقای خیلی خوبی در این زمینه داشته است. سال گذشته ۳۶۶۸ فیلم در بخش بین‌الملل به دبیرخانه ارسال شد اما امسال ما شاهد ارسال ۵۹۵۹ فیلم به دبیرخانه بودیم که این امر به دلیل فعالیت ما در حوزه بین‌الملل بوده است. امسال یک تیم هفت نفره از زبده ترین افراد این حوزه، کارها را انتخاب می کنند که تا به حال ۳۵۰۰ فیلم دیده شده است.

موسوی اظهار کرد: از ۵۹۵۹ اثر ۳۴ درصد آثار داستانی، ۱۹ درصد آثار تجربی، ۱۵ درصد مستند، ۱۱ درصد انیمیشن، ۹ درصد ویدیو آرت، ۸ درصد فیلم های کوتاه آسیایی و ۳ درصد آثار دینی را تشکیل می دهند که از ۱۱۰ کشور به دست ما رسیده است. کشورهای آمریکا، هند، ایتالیا، برزیل، کانادا و ترکیه بیشترین آثار را به جشنواره ارسال کرده اند. این دوره از جشنواره از ۲۵ تا ۳۰ مهر ماه برگزار می شود و در بخش ملی نیز ۶۵۰۰ اثر ثبت نام کرده اند که آخرین مهلت ارسال آثار ۲۰ تیرماه است.

مدیرعامل انجمن سینمای جوانان در پاسخ به پرسشی در مورد توجه به اکران فیلم های کوتاه خاطرنشان کرد: از نظر من و همکارانم تولید فیلم کوتاه غایت است و در جای خود کامل. اقتصاد فیلم کوتاه در بسیاری از کشورهای جهان از تولید فیلم کوتاه صنعتی و تیزر و یا فروش به شبکه های مختلف تأمین می شود اما در ایران این امکان وجود ندارد و فیلم ها علاوه بر اینکه نمایش اندکی دارند کمتر نقد و بررسی هم می شوند.

وی ادامه داد: ما به ایده جدیدی فکر می کنیم تا فیلم های کوتاه بهتر و بیشتر دیده شوند. این ایده حضور در فضای مجازی است. پس تلاش ما این است که با هماهنگی های لازم ظرف یک سال آینده به بزرگترین درگاه اینترنتی پخش فیلم کوتاه در ایران تبدیل شویم.

تلاش ما این است که با هماهنگی های لازم ظرف یک سال آینده به بزرگترین درگاه اینترنتی پخش فیلم کوتاه در ایران تبدیل شویم آرش عباسی نیز در این زمینه توضیح داد: پاتوق فیلم کوتاه یک جشنواره هفتگی به حساب می آید که در تهران برگزار می شود و فرصت زیادی برای دیده شدن فیلم های کوتاه به مخاطبان می دهد. امیدوارم بتوانیم بخش بین‌الملل این پاتوق را هم تقویت کنیم و فیلم های خارجی را هم در این برنامه به نمایش بگذاریم همچنین امیدوارم با استقبالی که از این طرح می شود بتوانیم سانس های بیشتری را در اختیار داشته باشیم.

موسوی در بخش دیگری از این نشست یادآور شد: مهمترین محل دیده شدن فیلم کوتاه در جشنواره است بنابراین برگزاری جشنواره برای ما کاری حاشیه ای محسوب نمی شود چون محل عرضه فیلم های ماست اما هر راه اندازی و برگزاری جشنواره تازه به معنای هزینه کردن یک پول هنگفت است که با سرمایه ما همخوانی ندارد. در حال حاضر ما یک جشنواره بین‌المللی و سه جشنواره منطقه ای داریم که برای ارائه آثارمان کافی به نظر می رسد.

مدیرعامل انجمن سینمای جوانان درباره دیده شدن آثار کوتاه در عرصه بین‌الملل تصریح کرد: به عنوان نمونه فیلم کوتاه «روتوش» کار کاوه مظاهری غیر از دیگر موفقیت هایش فقط سه بار به اسکار معرفی شده است اما متأسفانه عرصه فیلم کوتاه زیاد در ایران مورد توجه قرار نمی گیرد و به دلیل بضاعت کم فیلم های کوتاه خبررسانی درستی در زمینه موفقیت های آن در جهان نمی شود. باید بگویم فیلم کوتاه در ایران پروپاگاندا ندارد بنابراین مهمترین فرصت دیده شدن و رقابت فیلم کوتاه در جشنواره است. ما رقم بسیار کمی در مقایسه با دیگر جشنواره ها به عنوان اعتبار جشنواره در اختیار داریم اما در مقابل دستاوردهای این جشنواره ها بسیار زیاد است و قصد هم نداریم تعداد جشنواره های انجمن را کاهش دهیم.

عباسی در تکمیل توضیح های موسوی بیان کرد: ما در سه ماهه اول سال، ۴۱ حضور بین‌المللی داشتیم که توانستند ۱۰ جایزه بین‌المللی دریافت کنند. از جمله مهمترین دستاوردهای سینمای جوانان سه بار معرفی یکی از فیلم های انجمن به جوایز اسکار بوده است.

موسوی درباره تجهیزات انجمن اظهار کرد: ما دو دسته تجهیزات داریم، یکی آموزشی و دیگری تجهیزات حرفه ای که به دلیل کثرت استفاده از آنها این تجهیزات خیلی زود مستهلک می شوند و باید آنها را سریعاً تعمیر و یا تجهیز کنیم و نکته دیگر این است که تجهیزات فیلمسازی سریعاً به روز می شود و ممکن است بعضی ادوات کمتر مورد استفاده قرار بگیرد. بنابراین تلاش می کنیم وسایل مورد نیاز را به شکل تولیدی – آموزشی خریداری کنیم. البته برنامه ای برای اضافه کردن تجهیزات نداریم اما سعی می کنیم تجهیزاتی را که داریم هدفمند استفاده ودر صورت نیاز، هدفمند خریداری کنیم.

مدیرعامل انجمن سینمای جوانان در پاسخ به این پرسش که از ابتدای حضورش در انجمن حرف و حدیث های مبنی بر اینکه وی با رانت و زد و بند مدیر عامل این سازمان شده است، گفت: من از زمستان سال ۷۶ وارد مرکز هنرهای نمایشی شدم و نزدیک به ۲۰ سال است که در حال فعالیت هستم بنابراین فرد کم تجربه ای به حساب نمی آیم. ۳۸-۳۹ سال هم سن دارم پس قطعاً یک مدیر جوان نیستم که جوان بودنم باعث انتقادات شده باشد. معتقدم حاشیه هایی که قبل از جشنواره فیلم کوتاه تهران وجود داشت باعث شد این حرف و حدیث ها به وجود بیاید.

وی در پایان صحبت هایش خاطرنشان کرد: در واقع هیچ کدام از انتقادات درباره رزومه کاری من نبوده است و هیچ کس این انتقاد را مطرح نکرد که من یک مدیر فرهنگی نیستم چون سمت های مدیریتی مختلفی در طول این سال ها داشته ام. من با آقای ایوبی در سازمان سینمایی آشنا شدم و قبلاً وی را نمی شناختم و مطمئناً هم توصیه و رانتی در انتخابم نبوده است.